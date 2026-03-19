Finlandia, el país más feliz del mundo según el ranking global de 2026. Foto: Unsplash

El informe anual sobre felicidad global volvió a ubicar a los países nórdicos en la cima. El estudio fue presentado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford junto con la consultora Gallup y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas. La edición 2026 del reporte evaluó el bienestar percibido en 147 países y volvió a trazar el mapa global de la satisfacción con la vida.

En el ranking, Finlandia se mantuvo en el primer lugar por noveno año consecutivo, consolidando el liderazgo de las naciones del norte de Europa. Los investigadores vincularon este predominio con factores como altos niveles de ingreso, sistemas de protección social robustos y una mayor equidad económica. El podio lo completaron Islandia y Dinamarca, que también se mantienen entre los países con mejores indicadores de calidad de vida.

Finlandia se mantuvo en el primer lugar por noveno año consecutivo, consolidando el liderazgo de las naciones del norte de Europa. Foto: Unsplash

Una de las principales novedades del ranking fue el avance de Costa Rica, que alcanzó el cuarto lugar y logró la mejor posición histórica para un país latinoamericano. El salto desde el puesto 23 en 2023 fue atribuido, según el informe, a la fortaleza de los vínculos sociales y familiares en la sociedad costarricense.

El “Top 10″ de los países más felices del mundo

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza

Costa Rica alcanzó el cuarto lugar y logró la mejor posición histórica para un país latinoamericano. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los países más infelices del mundo?

Tanzania Egipto RD Congo Líbano Yemen Botsuana Zimbabwe Malawi Sierra Leona Afganistán

¿Qué puesto ocupó la Argentina?

Argentina se ubicó en el puesto 44 del ranking global, con una puntuación de 6,430 puntos. El país registró así un leve retroceso respecto de 2025, cuando había ocupado el lugar 42. El informe también mostró retrocesos en varias economías desarrolladas. Estados Unidos salió del grupo de los diez países más felices y descendió al puesto 23. Alemania quedó en la posición 17, mientras que el Reino Unido cayó al lugar 29.

Argentina se ubicó en el puesto 44 del ranking global, con una puntuación de 6,430 puntos. Foto: Unsplash.

En América del Sur, Uruguay se posicionó como el país mejor ubicado de la subregión al alcanzar el puesto 31, seguido por Brasil en el lugar 32. Más atrás quedaron Chile (50) y Paraguay (57). Entre los países latinoamericanos, México fue el mejor posicionado fuera del grupo de élite, al ubicarse en el puesto 12 del ranking global.

Redes sociales y bienestar

La edición 2026 del estudio puso especial foco en el impacto de la tecnología y las redes sociales sobre la percepción de calidad de vida, en particular entre los más jóvenes. Según los investigadores, los adolescentes que pasan más de siete horas diarias en las redes sociales reportan niveles significativamente más bajos de satisfacción personal.

Esta tendencia fue especialmente marcada en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde los menores de 25 años mostraron retrocesos importantes en los indicadores de bienestar. En contraste, los usuarios con un uso moderado (menos de una hora diaria) registraron índices de bienestar más altos que quienes directamente evitan estas plataformas.