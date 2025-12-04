La mejor manera de disfrutar de la aurora boreal: el tren que recorre el círculo polar ártico y ofrece un espectáculo único

Cada año, miles de viajeros se acercan a Noruega y Finlandia para presenciar la magia de las auroras boreales. La mejor época para ver este fenómeno único es entre octubre y marzo, cuando las noches son más largas y los cielos más despejados.

Las maravillosas luces de la aurora boreal.

Hace mucho tiempo que las auroras boreales son codiciadas por turistas y viajantes de todo el mundo que no se quieren perder de ese espectáculo de luces naturales único, que puede transformar cualquier momento en algo mágico. Incluso, muchas veces se opta por viajar en tren para vivir esta experiencia única.

Es que la danza de luces verdes, rosadas y violetas sobre el cielo polar se vuelve un espacio distintivo, mágico, y muchos consideran como algo que al menos no se pueden perder de ver una vez en la vida.

Por ello, miles de turistas se desplazan cada año hasta los países nórdicos europeos, especialmente Noruega y Finlandia, con la esperanza de contemplar este fenómeno efímero y siempre impredecible.

El cielo se pinta de colores intensos con la presencia de la aurora boreal. Foto: X.

¿Cuál es la mejor época para disfrutar de la aurora boreal?

La mejor época para disfrutar de las auroras suele ser entre octubre y marzo, cuando las noches son más largas y oscuras en Europa.

Por tanto, se recomienda planear una escapada a los países nórdicos sobre final de año, con el objetivo de aumentar las probabilidades de tener éxito de presenciar alguna.

Es que, en aquellas latitudes, el invierno suele ofrecer temperaturas extremadamente bajas y paisajes cubiertos de nieve, junto con cielos despejados que favorecen la visibilidad del fenómeno.

Asimismo, muchos turistas y viajeros optan por llevar a cabo excursiones nocturnas hacia montañas o parajes alejados de las grandes urbes, con el fin de escapar de la contaminación lumínica.

Aurora Boreal. Foto: Freepik.

Empero, estas travesías pueden resultar exigentes debido al frío intenso, la nieve y el terreno irregular, por lo que no todos los visitantes encuentran en ellas la opción ideal.

Por ello, para quienes están en búsqueda de una alternativa más cómoda, hay una forma de llegar a estos lugares que ha sumado popularidad en los últimos años y que consiste en recorrer el país en un tren nocturno diseñado justamente para disfrutar de las auroras desde la calidez y tranquilidad del vagón.

Disfrutar de la aurora boreal en tren a través de Finlandia

Hay que recordar que las auroras boreales dependen directamente de la actividad del sol y del viento solar. Por lo tanto, incluso con excelentes condiciones climáticas, ver una de ellas muchas veces depende de la suerte.

De todos modos, destinos como la Laponia finlandesa se han consolidado como algunos de los mejores lugares en el mundo para presenciar este espectáculo único natural.

Hay diferentes formas de viajar a la Laponia finlandesa, es decir, a la parte norte del país, y una de ellas es con el Santa Expreso, este tren que se transforma en toda una experiencia única para el turista.

El tren que recorre el norte de Finlandia en medio de las auroras boreales. Foto: getyourguide.es

Se trata de un tren nocturno operado por los Ferrocarriles Finlandeses y conecta Helsinki (la capital) con Rovaniemi, la famosa ciudad conocida por albergar la residencia oficial de Papá Noel, y además conecta hasta Kemijärvi, cruzando el círculo polar ártico en un trayecto de aproximadamente 10 horas.

Este tren cuenta con modernos vagones de dos pisos equipados con aire acondicionado, wifi, tomas corrientes, compartimentos para equipaje y un coche restaurante donde los pasajeros pueden adquirir comidas y bebidas durante el viaje.

Santa Expreso, el tren que recorre Finlandia. Foto: Instagram

Los valores de los asientos son los siguientes:

Asientos económicos, entre 5 y 33 euros .

Cabinas con cama doble, entre 39 y 150 euros .

Cabinas de lujo con baño privado y cama doble, entre 39 y 160 euros.

De todos modos, las reservas en trenes nocturnos tienen un costo aproximado al 50% del valor de un billete completo. Y aunque si bien para los asientos de la clase económica no es obligatorio hacer la reserva con antelación -a diferencia de los camarotes y las camas de las otras categorías- se recomienda hacerlo principalmente durante la temporada alta.

Viajar en este tren ofrece no solo comodidad, sino la posibilidad de contemplar, desde la ventanilla, uno de los espectáculos más extraordinarios del planeta: las auroras boreales iluminando la noche ártica.