La guerra entre Rusia y Ucrania está a punto de cumplir cuatro años. Foto: REUTERS

En la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania que data del 24 de febrero de 2022, Kiev recibe más ayuda militar proveniente de Finlandia, algo que es considerado como “la manera más eficaz de promover el establecimiento de una paz justa”.

Así, Helsinki adelantó el envío 31° desde febrero 2022 de material bélico a Ucrania. Por tanto, el total comprometido desde Finlandia hacia el país invadido ya asciende a 3.100 millones de euros, donde se incluyen 98 millones de la nueva entrega.

“La decisión al respecto fue tomada por el presidente de la República a propuesta del Gobierno el 16 de enero de 2026. Las capacidades incluidas en este paquete tendrán un costo estimado para Finlandia de 98 millones de euros”, destacó un comunicado del Ejecutivo finlandés.

Finlandia es uno de los países que más ayuda le provee a Ucrania en su guerra contra Rusia. Foto: Reuters.

“Finlandia seguirá apoyando a Ucrania”

Antti Häkkänen, ministro de Defensa finlandés, mencionó a través de un comunicado que “esta vez hemos elaborado en un plazo acelerado un paquete que ayudará a satisfacer las necesidades más urgentes del momento”.

"Finlandia seguirá apoyando a Ucrania con material de defensa, ya que es la manera más eficaz de promover el establecimiento de una paz justa", agregó.

A fin de “garantizar la entrega y que llegue a destino”, desde Helsinki aclararon que no iban a facilitar más información respecto de la ayuda ni sobre los calendarios previstos para que la misma llegue a territorio ucraniano.

Por el momento, Finlandia es la sexta nación que más ha ayudado a Ucrania en su lucha contra Rusia en relación con su Producto Bruto Interno (PBI), solo detrás de Dinamarca, Estonia, Lituania, Letonia y Suecia, según datos del Instituto de Kiel alemán.

Continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: REUTERS

Cabe recordar que Finlandia es vecina de Rusia y que incluso antes de 1918 tanto ellos como Ucrania formaban parte del Imperio ruso.

Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Finlandia pasó a tener relaciones diplomáticas con Ucrania a partir del 26 de febrero de 1992. Y los dos tienen embajadas operativas en Kiev y Helsinki.

Mientras tanto, el conflicto en Ucrania se recrudece, con ataques aéreos desde ambos bandos. El país presidido por Volodímir Zelenski denunció oleadas nocturnas de 145 drones, los cuales informó haber podido interceptar 126.

Entretanto, el Kremlin informó haber interceptado 90 drones procedentes de Ucrania, mientras que anunció que sigue con el avance de su invasión en las localidades de Donetsk y Zaporiyia.