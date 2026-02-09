Patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Foto: COTECMAR

El índice anual Global Firepower 2026 posibilita la evaluación de la potencia militar de más de 140 países a través de 60 factores críticos. Gracias a este sistema de medición se contemplan variables vinculadas con arsenales, la logística, capacidades industriales, geografía estratégica y también el poderío naval.

Esta metodología que se aplica permite comparar el desempeño militar de los diferentes países ya sea en los dominios terrestres, como marítimos y también aéreos, con una estructura estandarizada que lo convierte en un ranking de referencia internacional para el análisis de las capacidades defensivas.

¿Cuál es el país con mayor fuerza naval en Sudamérica?

Colombia ostenta ser el país con mejor posicionamiento en Sudamérica dentro de este ranking en el apartado de lo naval, en base a la cantidad de unidades que integran su flota.

Según el informe 2026 del índice Global Firepower (GFP), el país ocupa el puesto 44 a nivel mundial en esta categoría, una ubicación determinada exclusivamente por el número de buques de guerra y submarinos en servicio operativo.

Dentro de este estudio, el apartado “Navy Fleet Strength by Country” clasifica a las armadas del mundo según la cantidad total de embarcaciones activas, incluyendo buques de guerra y submarinos. La medición considera una amplia variedad de unidades, como portaaviones, fragatas, corbetas, patrulleros y buques auxiliares, pero excluye expresamente aquellas naves que se encuentran en fase de construcción, en proceso de pedido o fuera de servicio. Bajo este criterio, China lidera ampliamente la clasificación global.

Mientras tanto, la nación colombiana no solo encabeza la región, sino que además se ubica dentro del top 15 global, ocupando el puesto 13 con un total de 213 embarcaciones activas. Este posicionamiento responde principalmente a la magnitud de su inventario naval y a la operatividad constante de sus unidades.

Colombia, primera en el ránking en Sudamérica. Foto: Unsplash.

A diferencia de países como Brasil o Chile, que cuentan con buques de mayor tonelaje y proyección oceánica, la fortaleza colombiana se basa en una flota numerosa orientada al control marítimo y la seguridad territorial. La Armada Nacional de Colombia ha desarrollado una estrategia centrada en la vigilancia costera, el patrullaje permanente y el combate contra amenazas no convencionales, lo que le permite mantener una presencia efectiva tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

El liderazgo colombiano en cantidad de buques responde a una planificación enfocada en la funcionalidad operativa. La incorporación y mantenimiento de patrulleros, corbetas y fragatas facilita misiones continuas contra el narcotráfico, el contrabando y la piratería marítima. Esta capacidad de despliegue constante refuerza su superioridad regional frente a otras armadas latinoamericanas, incluso aquellas con mayor inversión en plataformas de alto tonelaje.

China, la mayor potencia naval del mundo

A nivel global, China mantiene su posición como la mayor potencia naval del mundo según el ranking GFP 2026. Con un total de 841 buques de guerra y submarinos activos, el país asiático supera ampliamente a otras potencias tradicionales. Este liderazgo es consecuencia directa de una estrategia de expansión industrial sostenida, que permite la producción masiva y constante de unidades navales.

El Fujian de China es un buque con una potencia inusitada. Foto: X/@Roberto_yeager

La Armada del Ejército Popular de Liberación ha experimentado décadas de modernización e inversión intensiva, desplegando una flota que abarca desde corbetas y fragatas hasta submarinos y grandes buques de superficie. Esta infraestructura garantiza una proyección de fuerza sólida en el Indo-Pacífico y refuerza su control sobre rutas marítimas estratégicas a nivel mundial.

El top 15 de fuerzas navales en el mundo:

China – 841 unidades Rusia – 747 Estados Unidos – 465 India – 343 Indonesia – 338 Corea del Norte – 332 Tailandia – 304 Italia – 285 Suecia – 279 Sri Lanka – 275 Myanmar – 239 Corea del Sur – 215 Colombia – 213 Turquía – 192 Grecia – 186

En América Latina, el ranking se compone de la siguiente manera: