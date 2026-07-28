Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina: “En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

🇯🇵 🇦🇷 EXCLUSIVO DE CANAL 26 | Entrevista al embajador de Japón en Argentina

El diplomático japonés Yoshino Oshitaka destacó la relación bilateral, la crisis energética global y el avance de la inteligencia artificial en una entrevista exclusiva. En un contexto de tensiones internacionales y transformación tecnológica, el embajador subrayó la importancia de estrechar lazos económicos con Argentina y el Mercosur, mientras Japón enfrenta el desafío demográfico con robots y androides.

Japón y Argentina: una alianza estratégica renovada

El embajador recordó que en 2016, durante la visita del entonces primer ministro Shinzo Abe a Argentina, ambos países acordaron elevar sus relaciones a una “asociación estratégica”. Este vínculo se enmarca en una amistad de larga data, que este año celebra el 140 aniversario de la inmigración japonesa al país sudamericano.

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“Yo sinceramente agradezco a la sociedad argentina por haber aceptado con los brazos abiertos a los inmigrantes de todo el mundo, incluso los ciudadanos japoneses”, afirmó el diplomático. Además, destacó que en la reciente Cumbre del Mercosur en Asunción, los mandatarios autorizaron la apertura de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón, mientras que Argentina manifestó su intención de adherirse al CPTPP, el tratado transpacífico.

Crisis en el Estrecho de Ormuz: las medidas de Japón

El embajador reveló que antes del conflicto actual, el 93% del petróleo que Japón importaba pasaba por el Estrecho de Ormuz. Ante la emergencia, el gobierno japonés implementó dos medidas clave: la liberación de reservas domésticas de petróleo (equivalentes a unos 255 días de consumo) y la diversificación de países proveedores.

“Argentina es uno de los países candidatos, pero tardaría un poco más tiempo”, precisó Oshitaka. En la reciente cumbre del G7 en Francia, el primer ministro japonés propuso una iniciativa para estabilizar el mercado del crudo, que incluye mayor colaboración entre países productores y consumidores. “La navegación libre y segura del Estrecho de Ormuz es un desafío que todo el mundo debe abordar”, sentenció el embajador.

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Tecnología y robots: la apuesta japonesa ante la caída demográfica

Consultado sobre el avance de la inteligencia artificial, el diplomático explicó que Japón enfrenta una baja tasa de natalidad y una disminución de la población, lo que convierte a la mano de obra en un recurso cada vez más valioso. “A través de introducir robots o androides, podría ser una solución”, señaló.

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Desde mayo, el aeropuerto de Haneda en Tokio realiza un experimento demostrativo con androides para reducir las operaciones de manejo de tierra y las cargas del personal. Estos robots ya se ven en restaurantes y recepciones de hoteles. El gobierno japonés elaboró una estrategia de AI Robotics para hacer crecer esta industria como un sector clave, en colaboración con empresas privadas.

Aunque reconoció las incertidumbres sobre el futuro del empleo humano, Oshitaka se mostró optimista: “En la historia del ser humano hubo muchas evoluciones tecnológicas y siempre hubo diversas opiniones u oposiciones cuando surgieron los ferrocarriles, el petróleo o internet. Con el paso del tiempo, la sociedad humana ha aceptado bien todo”.

Con una visión que combina tradición pacífica y vanguardia tecnológica, Japón reafirma su compromiso con la estabilidad global y la cooperación con Argentina. Como concluyó el embajador: “Argentina es un país de esperanza. Hay todas las posibilidades. Tengo una confianza en Argentina”.

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