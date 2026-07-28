Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta: las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

La titular del FMI visitó las instalaciones de Vaca Muerta en su desembarco a Argentina. Foto: Cuenta de Twitter de Horacio Marín

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, recorrieron el yacimiento neuquino Loma Campana, en Vaca Muerta, y luego emprendieron el regreso a Buenos Aires. La visita se realizó junto al presidente de YPF, Horacio Marín, quien acompañó a la comitiva durante la actividad en el principal desarrollo petrolero de la Argentina. El recorrido comenzó minutos después de las 11 y formó parte de la agenda de la titular del organismo internacional durante su paso por Neuquén.

Durante su breve visita, Georgieva conoció a uno de los sectores de mayor crecimiento de Argentina y a una de las principales fuentes de divisas. Junto a Caputo y Marín, recorrieron un equipo de perforación de última generación, donde mantuvieron contacto con empresas de servicios locales e internacionales que operan en la cuenca, entre ellas TSB y MARBAR, dedicadas a servicios petroleros; y SLB y DLS, especializadas en perforación y terminación. Además, la titular del FMI dialogó con trabajadores que desarrollan sus tareas diariamente en Vaca Muerta.

Con una producción de 89 mil barriles diarios -último reporte de mayo, Loma Campana representa el 16% de la producción del petróleo de Vaca Muerta y el 4% del shale gas. En diciembre pasado, este bloque alcanzó una marca inédita en el país al convertirse en el primero en superar los 100.000 barriles por día de producción.

“Recibimos a Kristalina Georgieva, Luis Caputo y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, afirmó Marín en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter

Y agregó: “Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

Tras el recorrido por el yacimiento petrolero, los tres helicópteros en los que viajaba la comitiva de Georgieva y Caputo despegaron desde Loma Campana con destino a Neuquén. Ahora, la titular del FMI volverá a Buenos Aires y terminará su recorrida por el país. Su próximo destino es Uruguay.

Tras su arribo al país este lunes 27, Georgieva brindó su respaldo al plan económico del Gobierno durante una conferencia en el Ministerio de Economía y luego mantuvo una cena con distintos empresarios del “círculo rojo”. A su vez, formó parte de la reunión de Gabinete que entabló el presidente Javier Milei junto a sus ministros.

También participó de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrolló en el Palacio Libertad. “Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró. Y sostuvo que “no será necesario financiamiento adicional por parte del FMI”.

“¿Están listos?”: la desafiante arenga de Kristalina Georgieva a los argentinos

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dejó este lunes un mensaje directo para la Argentina durante una conferencia de prensa en la que se refirió al rumbo económico del país, al peso de las crisis pasadas y al desafío de sostener un proceso de transformación.

En su intervención, la titular del organismo reconoció que, pese a las señales de mejora que observa en la economía argentina, todavía persiste en la sociedad un fuerte temor asociado a las experiencias traumáticas del pasado. Según planteó, ese miedo a la incertidumbre continúa siendo uno de los principales obstáculos para consolidar la confianza.

Kristalina Georgieva llegó a la Argentina en el marco de su primera visita oficial como titular del Fondo. Foto: Captura

“Lo que está en las mentes de las personas son experiencias del pasado. Y entonces, si bien la economía se está desempeñando mucho mejor, ese temor de la incertidumbre, de lo que puede pasar con la incertidumbre, está allí”, sostuvo Georgieva.

En uno de los tramos más llamativos de su mensaje, Georgieva lanzó una suerte de arenga dirigida a los argentinos presentes en la sala. Con tono desafiante, remarcó que el futuro del país no dependerá de actores externos, sino de la capacidad de la propia sociedad para sostener el rumbo elegido.