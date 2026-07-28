La titular del FMI llegó a Vaca Muerta: la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Kristalina Georgieva, directora del FMI, visitará Vaca Muerta en medio de la revisión del acuerdo con el FMI. Foto: REUTERS

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajó a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, más precisamente el bloque Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. Desde el Gobierno nacional destacan que el polo petrolero y gasífero constituye un elemento clave para reforzar las reservas internacionales y afianzar la estabilidad macroeconómica. La visita es vista como un respaldo al potencial de la industria productiva local en el marco del acuerdo vigente con el FMI.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajará en el día de la fecha a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Foto: X

¿Cuál es el carácter de la visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta?

La elección del centro de operaciones neuquino responde a la estrategia del Ejecutivo nacional de exhibir ante el FMI la capacidad técnica del país para transformar su matriz energética y garantizar un flujo constante de exportaciones en los próximos años.

La visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta tendrá un carácter histórico, ya que será la primera vez que una máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional recorra la formación de hidrocarburos no convencionales más importante de la Argentina. La recorrida por el bloque Loma Campana, operado por YPF, se produce en un contexto en el que el Gobierno busca destacar el papel estratégico que desempeña el sector energético en el crecimiento económico del país.

Será la primera vez que una máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional recorra la formación de hidrocarburos no convencionales más importante de la Argentina. Foto: NA

Desde la Casa Rosada sostienen que el desarrollo petrolero y gasífero de Vaca Muerta será fundamental para incrementar las exportaciones, fortalecer las reservas internacionales y contribuir a la estabilidad macroeconómica en los próximos años. En ese sentido, consideran que el potencial productivo de la formación neuquina puede convertirse en una de las principales fuentes de ingreso de divisas para la economía argentina.

En los mercados y entre los analistas financieros, la presencia de Georgieva también es interpretada como una señal de confianza hacia las perspectivas del sector energético local. La visita es vista como un gesto de respaldo al potencial productivo de Vaca Muerta y a su relevancia dentro del programa económico que el Gobierno mantiene con el organismo internacional.

Revisión de metas fiscales e impacto macroeconómico

La gira de Georgieva en Argentina se da en un clima de estrecha relación entre la conducción del Fondo y el Palacio de Hacienda. El ministro Luis Caputo ratificó la fluidez del vínculo de trabajo y destacó la importancia de la visita para consolidar el apoyo del organismo multilateral.

En el aspecto técnico, la visita de Kristalina Georgieva también permitirá analizar el avance del programa económico acordado entre la Argentina y el FMI. En esta oportunidad, el foco del organismo estará puesto especialmente en la evolución de las cuentas públicas y en el cumplimiento de las metas fiscales comprometidas por el Gobierno.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva y Santiago Caputo Foto: Prensa presidencia

Los últimos datos oficiales correspondientes a junio mostraron que el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones, mientras que el resultado financiero arrojó un saldo negativo superior al billón de pesos. Desde el Ejecutivo explicaron que estos números estuvieron influenciados por factores estacionales, como el pago de aguinaldos, y por demoras en la recaudación del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Pese a esos resultados, el Gobierno reafirmó ante el Fondo Monetario Internacional su compromiso con el equilibrio fiscal y ratificó el objetivo de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para fines de 2026. La revisión servirá para evaluar el cumplimiento de esas metas y la marcha general del plan económico en los próximos meses.