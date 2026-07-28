Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

The Bread Dealer Foto: Instagram @thebreaddealer

La crisis del consumo volvió a dejar una postal fuerte en la Ciudad de Buenos Aires: un café ubicado en Belgrano cerró su local físico después de funcionar durante cerca de un año y sus instalaciones terminaron en remate. El caso generó repercusión entre vecinos, clientes y emprendedores gastronómicos, ya que expone una situación que se repite cada vez con más frecuencia en distintos barrios porteños.

El comercio funcionaba en Monroe 2185, una zona de alto tránsito dentro de Belgrano, y había nacido como un proyecto familiar con identidad propia, estética cuidada y una propuesta pensada para quienes buscan café, panificados y productos dulces de elaboración artesanal. Sin embargo, el escenario económico y la caída del consumo terminaron por complicar la continuidad del local.

El proyecto familiar que no logró sostenerse en medio de la caída del consumo

El café había sido impulsado por María Isabel Cárdenas, quien apostó por abrir un espacio gastronómico con una propuesta cálida, recetas dulces, cafés estacionales y productos de panadería. Según se informó, el emprendimiento tenía una impronta personal muy marcada, desde la elección de colores hasta el diseño de su identidad visual.

The Bread Dealer Foto: Instagram @thebreaddealer

Pero lo que comenzó como una apuesta con entusiasmo terminó golpeado por una realidad cada vez más difícil para el sector: menos ventas, clientes que ajustan sus gastos y costos operativos que presionan sobre la rentabilidad. En ese contexto, sostener un local a la calle se volvió una tarea compleja para muchos pequeños negocios gastronómicos.

La decisión no afectó únicamente al café. También se comunicaron cambios vinculados a The Bread Dealer, una panadería keto relacionada con la misma emprendedora. En ese caso, el proyecto continuará funcionando bajo modalidad online, mientras que el café de Belgrano bajó definitivamente la persiana de su espacio físico.

Remataron el mobiliario y los elementos del local

Uno de los datos que más llamó la atención fue que, tras el cierre, los muebles, equipos y distintos elementos del café salieron a remate. La subasta se realizó el 16 de julio, marcando el cierre material de una etapa que había comenzado con expectativas de crecimiento y cercanía con el barrio.

Este tipo de remates se volvió una imagen cada vez más habitual cuando un comercio no logra reconvertirse o sostener los costos fijos. Heladeras, vitrinas, cafeteras, mesas, sillas, hornos y otros elementos suelen representar una inversión inicial importante, pero cuando el negocio cierra, muchas veces se transforman en activos que los dueños necesitan vender para recuperar parte de lo invertido.

En redes sociales, la despedida tuvo un tono emotivo. Desde el emprendimiento transmitieron que el cierre del local no necesariamente implicaba el final definitivo de la marca, sino el cierre de una etapa y la posibilidad de imaginar una nueva forma de continuar.

La gastronomía, uno de los rubros más golpeados por el ajuste

El cierre de este café en Belgrano se suma a una problemática más amplia: la gastronomía enfrenta un escenario de consumo retraído, donde muchas familias priorizan gastos esenciales y reducen salidas, meriendas, compras impulsivas o consumos considerados prescindibles.

The Bread Dealer Foto: Instagram @thebreaddealer

Los cafés de especialidad, locales de ventanilla, panaderías boutique y pequeños espacios barriales crecieron con fuerza en los últimos años, especialmente después de la pandemia. Sin embargo, ese boom hoy atraviesa una etapa de depuración. Quienes no logran sostener volumen de ventas, margen de ganancia y costos de alquiler, servicios, insumos y personal quedan rápidamente expuestos.

En barrios como Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, Colegiales o Caballito, la competencia del sector también es alta. La oferta gastronómica se multiplicó, pero el bolsillo de los consumidores no acompañó al mismo ritmo. Por eso, incluso locales con buena imagen, comunidad en redes y productos diferenciales pueden sufrir si el flujo de clientes no alcanza para cubrir la estructura mensual.

Qué pasará ahora con el emprendimiento

Aunque el cierre del local físico representa un golpe importante, la marca dejó abierta la posibilidad de continuar con nuevos formatos. La continuidad online de la panadería keto muestra una estrategia que varios emprendimientos están adoptando: reducir costos fijos, mantener la comunidad de clientes y vender por encargo o canales digitales.

Este modelo permite seguir operando sin asumir el peso de un alquiler comercial, atención presencial permanente y gastos asociados a un local abierto todos los días. Para muchos emprendedores, la venta online, los pedidos programados, los pop-ups o las alianzas con otros comercios aparecen como alternativas para sobrevivir en un mercado cada vez más exigente.

El caso del café de Belgrano funciona como una señal de alerta para el sector gastronómico, pero también como ejemplo de reconversión. En tiempos de consumo débil, la capacidad de adaptarse puede ser la diferencia entre desaparecer por completo o encontrar una nueva forma de seguir vigente.