El tifón Bavi avanza hacia China, Taiwán y Japón con lluvias extremas, olas de hasta 14 metros y cientos de vuelos cancelados

El avance del tifón Bavi. Foto: X/@ccguerra

El tifón Bavi continúa su avance por el Pacífico noroccidental y mantiene en máxima vigilancia a China, Taiwán y el sur de Japón, donde las autoridades activaron alertas meteorológicas y marítimas ante el riesgo de lluvias torrenciales, vientos intensos, oleaje extremo y posibles inundaciones durante el fin de semana.

Aunque el sistema perdió intensidad en las últimas horas y dejó de ser considerado un “supertifón”, los organismos meteorológicos advirtieron que sigue siendo un fenómeno de gran tamaño y con capacidad para provocar importantes daños en las zonas costeras.

Bavi había tocado tierra el pasado 6 de julio como supertifón en la isla de Rota, perteneciente a las Marianas del Norte. Desde entonces fue perdiendo fuerza y este viernes fue reclasificado como tifón por el Centro Meteorológico Nacional de China.

Japón espera el tifón Bavi.

A las 17:00 hora local, el centro del ciclón se encontraba en el océano Pacífico, aproximadamente a 830 kilómetros al sureste del límite entre las provincias chinas de Zhejiang y Fujian. Presentaba vientos máximos sostenidos de unos 40 metros por segundo -equivalentes a nivel 13 en la escala utilizada por China-, aunque conservaba una enorme circulación atmosférica de más de 1.500 kilómetros de diámetro.

Las previsiones indican que el fenómeno continuará desplazándose hacia el noroeste a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora y que impactará entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en un tramo de la costa china comprendido entre Xiapu, en Fujian, y Wenling, en Zhejiang.

China mantiene alertas por olas gigantes y marejadas

Las autoridades chinas mantienen vigente la alerta naranja por tifón, mientras que el Centro Nacional de Previsión Oceánica emitió una alerta roja por oleaje y otra naranja por marejada debido a las peligrosas condiciones previstas en el mar de China Oriental.

Los pronósticos anticipan olas de entre 9 y 14 metros en sectores marítimos del este del país, por lo que comenzaron las cancelaciones de vuelos, la suspensión de algunos servicios ferroviarios, el cierre preventivo de atracciones turísticas y advertencias sobre posibles demoras en los servicios de paquetería y transporte.

Consecuencias del tifón Bavi. Foto: X/@crhoycom

La preocupación también se incrementa porque Bavi llega después de una semana especialmente complicada para China en materia climática. Las lluvias asociadas al tifón Maysak dejaron al menos 39 muertos en la región de Guangxi, mientras que un deslizamiento de tierra en Gansu provocó 21 fallecidos y tormentas con tornados causaron otras once víctimas en Hubei.

Taiwán paraliza actividades y evacúa habitantes

En Taiwán, el impacto preventivo del tifón ya comenzó a sentirse. Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas, oficinas públicas y mercados financieros en buena parte del norte de la isla.

Doce ciudades y condados, incluida la capital Taipéi y el archipiélago de Matsu, suspendieron las actividades administrativas y educativas, mientras cerca de 1.000 residentes del condado de Hualien fueron evacuados de manera preventiva por riesgo de deslizamientos e inundaciones.

La Agencia Meteorológica Central emitió alertas terrestres y marítimas para 12 jurisdicciones y advirtió que el momento de mayor intensidad se registrará entre la noche del viernes y el sábado.

El aeropuerto internacional de Taoyuan canceló más de 900 vuelos entre ambas jornadas, mientras que también fueron suspendidos 114 servicios de ferry. Los meteorólogos prevén acumulados de lluvia de entre 250 y 900 milímetros en amplias zonas del centro y norte de la isla, con sectores donde podrían superarse los 1.000 milímetros.

Japón también sufre los efectos

En Japón, el tifón afecta principalmente a la prefectura de Okinawa y a las islas más meridionales del país. El Gobierno informó cortes de electricidad en alrededor de medio centenar de hogares, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni daños graves en viviendas.

Imagen satelital del tifón Bavi. Foto: via REUTERS

Además, más de 270 vuelos fueron cancelados, la mayoría correspondientes a la aerolínea All Nippon Airways con origen o destino en el aeropuerto de Naha, una situación que afecta a cerca de 12.800 pasajeros y que podría extenderse si el fenómeno mantiene su trayectoria prevista.