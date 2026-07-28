comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Keiko Fujimori, presidenta de Perú: “Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori inició su mandato con un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Keiko Fujimori jura como nueva presidenta de Perú.
Keiko Fujimori jura como nueva presidenta de Perú. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Keiko Fujimori inició este martes su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años (2026-2031), con un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, una reforma del sistema carcelario y un incremento del 15% en el salario mínimo, que pasará de 1.130 a 1.300 soles (unos 382 dólares).

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional”, señaló Fujimori durante su primer mensaje ante el Congreso tras asumir la Presidencia de Perú.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) añadió que los militares deberán trabajar con la Policía Nacional “hasta restablecer plenamente la seguridad” en el país.

La gobernante sostuvo que su administración va “a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas”.

Contenido Recomendado

San Martín en Perú:elegido Protector, la renuncia y el misterio del presunto hijo asesinado del Libertador

San Martín en Perú: elegido Protector, la renuncia y el misterio del presunto hijo asesinado del Libertador

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

“Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, remarcó.

Por otro lado, Fujimori señaló que su prioridad “será fortalecer integralmente” a la Policía Nacional y devolverle “el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”.

También dijo que se impulsará “un ambicioso proceso de modernización tecnológica incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad”.

Fujimori adelantó que “la lucha no será únicamente contra el delincuente común”, sino que también irá “tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”.

Keiko Fujimori, nueva presidenta de Perú.
Keiko Fujimori jura como nueva presidenta de Perú. Foto: via REUTERS

En ese sentido, se fortalecerán los sistemas de inteligencia para combatir a las organizaciones criminales y aseguró que será “implacable con quienes traicionen el uniforme” y que ningún Policía que “se ponga al servicio del delito encontrará protección” en su Gobierno.

La mandataria anunció que, para cumplir con esos retos, su Gobierno emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso facultades delegadas, además de coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Público “para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias”.

Keiko Fujimori asumió como presidenta de Perú

Fujimori juró este martes 28 de julio como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asumió oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú, después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.

PerúKeiko Fujimori
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

    Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

  2. Emoción pura:así está hoy Bailey, el perro que rescataron tras pasar 29 días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela

    Emoción pura: así está hoy Bailey, el perro que rescataron tras pasar 29 días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela

  3. “El Chino” volvió a su trabajo tras ser rescatado en el Cajón del Maipo con dos maestras:el detalle que se volvió viral

    “El Chino” volvió a su trabajo tras ser rescatado en el Cajón del Maipo con dos maestras: el detalle que se volvió viral

  4. Videos impactantes:así fue el fuerte terremoto de 7,1 en Japón que encendió la alerta de tsunami

    Videos impactantes: así fue el fuerte terremoto de 7,1 en Japón que encendió la alerta de tsunami

  5. Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

    Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina: “En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta: las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Tensión diplomática con Brasil:la respuesta del Gobierno tras las críticas de Milei a Lula Da Silva

Economía

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Histórica empresa láctea en quiebra podría volver a las góndolas:quiénes compiten por quedarse con sus yogures y postres

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Internacionales

Keiko Fujimori, presidenta de Perú:“Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Keiko Fujimori, presidenta de Perú: “Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Mercenarios argentinos en la guerra de Ucrania:muertos, heridos y un vacío legal que preocupa

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Publicidad