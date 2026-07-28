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Mercenarios argentinos en la guerra de Ucrania: muertos, heridos y un vacío legal que preocupa

Sin un registro oficial de ciudadanos que combaten en Ucrania, distintas investigaciones identificaron a varios argentinos fallecidos y a otros que regresaron con graves heridas. La situación reavivó el debate sobre la falta de un marco legal, las denuncias por reclutamiento y la advertencia emitida por la Embajada de Rusia en Argentina.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La situación de los soldados argentinos en Ucrania.
La situación de los soldados argentinos en Ucrania.
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La participación de ciudadanos argentinos en la guerra entre Ucrania y Rusia volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse nuevos casos de compatriotas que viajaron al frente de batalla como combatientes voluntarios. Aunque no existe un registro oficial de cuántos argentinos participan en el conflicto, distintas investigaciones periodísticas revelan que varios de ellos murieron en combate y otros regresaron al país con graves heridas.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de la Cancillería argentina, el Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas sobre el número de ciudadanos involucrados en la guerra, una situación que deja en evidencia un importante vacío legal.

Conflicto entre Rusia y Ucrania, soldados ucranianos, guerra, AFP
La situación de los soldados argentinos en Ucrania.

Los argentinos que murieron en la guerra de Ucrania

Una recopilación realizada por el sitio especializado Tektónikos identificó a varios argentinos fallecidos durante el conflicto. Entre ellos figuran José Adrián “Rogy” Gallardo, de 53 años; Ariel “Merlo” Achor, de 25; y Mariano “Sisu” Franco, de 47.

A esos nombres se suman Emmanuel “Coca” Vilte, quien combatía en Ucrania desde 2022, y Cristian “Machete” Airala, un exintegrante del Ejército Argentino oriundo de Misiones que murió en la región de Járkov durante un ataque con drones y misiles, junto a dos combatientes colombianos.

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La investigación también menciona el caso de Julián Nieto, de 30 años, uno de los pocos argentinos que habría regresado del conflicto tras perder un ojo en combate.

Entre quienes viajaron a Ucrania, uno de los nombres más conocidos es el de Fabián “Gringo” Castro, señalado como uno de los referentes de los argentinos que decidieron incorporarse a las fuerzas ucranianas a cambio de una remuneración económica.

El vacío legal sobre los combatientes argentinos

En Argentina no existe una legislación específica que regule o prohíba el reclutamiento de ciudadanos para participar como combatientes en conflictos armados extranjeros.

La situación contrasta con la de Colombia, país que registra uno de los mayores números de exmilitares que viajaron a Ucrania. Allí fue aprobada la Ley 2569, que incorpora la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de las Naciones Unidas.

La normativa busca desalentar el mercenarismo y limitar la participación de ciudadanos colombianos en conflictos internacionales mediante incentivos económicos.

La advertencia de la Embajada de Rusia

El tema también generó una reacción de la Embajada de Rusia en Argentina, que difundió un comunicado cuestionando el reclutamiento de combatientes extranjeros por parte de Ucrania.

Según la representación diplomática, la incorporación de “soldados de fortuna” contradice la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989. Además, sostuvo que distintas organizaciones e incluso algunas embajadas serían utilizadas para captar voluntarios, algo que, según Moscú, vulneraría la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Soldados en la guerra Rusia-Ucrania. Foto: Reuters
La situación de los soldados argentinos en Ucrania.

Denuncias por falsas ofertas laborales

Otro aspecto que genera preocupación son las denuncias sobre supuestos mecanismos de reclutamiento encubiertos. De acuerdo con la investigación de Tektónikos, algunas redes ofrecerían empleos vinculados a seguridad privada o servicios especializados con salarios de hasta 10.000 dólares mensuales.

Sin embargo, diversos testimonios indican que varios de esos ofrecimientos terminarían derivando en situaciones de engaño, restricciones para abandonar las zonas de combate e incluso posibles casos vinculados a la trata internacional de personas.

La ausencia de estadísticas oficiales y de un marco legal específico mantiene abierto el debate sobre la participación de argentinos en conflictos armados en el exterior y los riesgos que enfrentan quienes aceptan estas convocatorias.

Guerra Rusia-UcraniaSoldados argentinos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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