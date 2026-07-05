Solo podía pasar en Japón: por qué los desagües están llenos de coloridos peces koi y nadie intenta sacarlos

Aunque parecen desagües comunes, algunos canales de Japón albergan peces koi gracias a la extraordinaria calidad de sus aguas. Foto: Wikipedia Commons.

Los videos de coloridos peces koi nadando en supuestos desagües de Japón acumulan millones de reproducciones en redes sociales y suelen despertar la misma pregunta: ¿cómo pueden sobrevivir en un lugar destinado a las aguas residuales?

La respuesta está en un sistema de drenaje muy diferente al que existe en la mayoría de los países y en una estricta política de protección ambiental que convirtió a algunos canales públicos en verdaderos ecosistemas urbanos.

Las llamativas postales que se hicieron virales en redes sociales tienen una explicación vinculada al cuidado del ambiente y al manejo del agua. Foto: Wikimedia Commons.

Los peces koi en los desagües de Japón: una imagen viral con una explicación lógica

Cada cierto tiempo, videos grabados en distintas ciudades japonesas muestran a personas liberando peces koi en lo que, a simple vista, parecen alcantarillas o desagües. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

En numerosas localidades del país, esos canales no transportan aguas cloacales, sino agua limpia proveniente de manantiales naturales, deshielos o lluvias. Gracias a la extraordinaria calidad del agua, los koi pueden vivir allí durante gran parte del año sin inconvenientes.

Esta particularidad convirtió a algunos pueblos japoneses en un atractivo turístico, ya que los visitantes pueden observar peces ornamentales nadando en canales abiertos que atraviesan calles y barrios.

Los peces koi viven en canales alimentados por agua de manantiales y lluvia, protegidos por estrictas normas ambientales. Video: TikTok / sanu.janu8.

¿Por qué Japón puede mantener peces en los canales públicos?

La presencia de estos peces no es casual. Forma parte de un modelo de gestión ambiental respaldado por estrictas normas de conservación y control de la contaminación.

La legislación japonesa establece fuertes restricciones para evitar que sustancias tóxicas, residuos domésticos o cualquier elemento contaminante lleguen a estos cursos de agua. El objetivo es preservar niveles adecuados de oxígeno y mantener las condiciones necesarias para la vida acuática.

Además, las autoridades locales prohíben arrojar basura o alimentar a los peces con comida externa, ya que estas acciones pueden alterar el equilibrio del ecosistema y afectar la calidad del agua.

Quienes incumplen las normas pueden enfrentar importantes sanciones económicas e incluso penas más severas cuando se demuestra un daño ambiental intencional.

Gujo, Shimabara e Hida son algunas de las ciudades japonesas donde esta singular imagen sorprende a turistas de todo el mundo. Video: TikTok / kochakornpanw.

Los coloridos koi, protagonistas de los canales japoneses

Los peces koi son una variedad ornamental de la carpa común y son considerados un símbolo de prosperidad, perseverancia y buena fortuna dentro de la cultura japonesa.

Algunos ejemplares pueden alcanzar cerca de 70 centímetros de longitud y destacan por la enorme variedad de colores y patrones que presentan. Existen combinaciones de blanco, rojo, naranja, negro, amarillo e incluso tonos metálicos, lo que convierte a estos animales en un verdadero espectáculo visual.

Su presencia en canales urbanos genera una imagen que parece sacada de un jardín, aunque en realidad se desarrolla en plena vía pública.

Los peces koi son considerados un símbolo de prosperidad, perseverancia y buena fortuna. Foto: Wikimedia Commons.

Las ciudades donde pueden verse estos canales

Muchas publicaciones virales no muestran cualquier rincón de Japón, sino localidades específicas que cuentan con sistemas de agua excepcionalmente limpios.

Entre los lugares más conocidos se encuentran Gujo, Shimabara e Hida, ciudades donde los canales reciben agua directamente de manantiales naturales o del deshielo de las montañas, manteniendo un flujo constante y de gran pureza.

Gracias a estas condiciones, los peces pueden habitar los canales durante gran parte del año sin que ello represente un riesgo para su bienestar.

¿Qué ocurre con los peces durante el invierno?

Aunque el sistema funciona durante la mayor parte del año, el invierno obliga a tomar medidas especiales para proteger a los animales.

Cada invierno, los koi son trasladados temporalmente a estanques protegidos antes de regresar a los canales en primavera. Foto: Reddit.

Cuando las temperaturas descienden considerablemente, el caudal de los manantiales disminuye o la nieve amenaza con congelar parte de la superficie, los municipios organizan jornadas oficiales para retirar temporalmente los koi.

Con la colaboración de empleados municipales y voluntarios, los peces son capturados cuidadosamente y trasladados a estanques protegidos, donde permanecen durante toda la temporada invernal.

Una vez que llega la primavera y las condiciones vuelven a ser favorables, los ejemplares regresan a los canales públicos, retomando un ciclo que refleja el compromiso de estas comunidades con la conservación ambiental y el cuidado de uno de los símbolos más representativos de la cultura japonesa.