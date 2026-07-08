Guía práctica para ir a Japón: por qué llevar efectivo puede salvarte el viaje

Tokio, Japón. Foto Unsplash.

Viajar a Japón es el sueño de miles de personas en todo el mundo, ya que sus tradiciones milenarias, la modernidad de las grandes ciudades y la sencillez de los pueblos hacen que se convierta en un país muy codiciado para visitar. Conocer algunas de las particularidades antes de vacacionar puede marcar la diferencia y ayudará, sin dudas, a disfrutar la experiencia al máximo.

Y aunque se trata de uno de los países más avanzados en materia de tecnología, Japón mantiene costumbres y formas de convivencia muy conservadoras, tales como la utilización del efectivo en todos los locales. De hecho, otro punto importante es que respetan mucho las normas de comportamiento en el transporte e incluso en público. Por eso, es importante adecuarse para no incomodar o pasar un mal momento durante el viaje como turista.

Viaje a Japón Foto: Pinterest

Planificar ciertos aspectos con anticipación, contratar un seguro y familiarizarse con algunas costumbres locales son pasos clave para recorrer el país con mayor tranquilidad y aprovechar cada momento del viaje.

No olvidar: el efectivo siempre es bienvenido en Japón

Pese a su fama de ser un país ultra tecnológico, el efectivo continúa siendo muy importante para moverse tranquilamente por la ciudad. De hecho, muchos restaurantes tradicionales, comercios, supermercados y hasta locales de ropa o incluso templos todavía aceptan únicamente pagos en mano.

Por este motivo, quienes ya viajaron recomiendan llevar siempre algunos yenes disponibles. Además, una tarjeta de transporte recargable puede convertirse en una gran aliada, ya que permite utilizar prácticamente toda la red de metro, trenes urbanos y autobuses, además de realizar pequeñas compras en tiendas de conveniencia y máquinas expendedoras.

Viaje a Japón Foto: Pinterest

Tener internet desde el primer momento, una de las claves del viaje

Una de las principales recomendaciones para quienes visitan Japón es contar con conexión a internet desde el momento de la llegada. Disponer de una eSIM o una tarjeta SIM de datos facilita enormemente los desplazamientos y la organización del itinerario.

Aplicaciones como Google Maps, los traductores automáticos y los planificadores de rutas de transporte público se convierten en herramientas indispensables para moverse por ciudades como Tokio, Kioto u Osaka sin contratiempos.

Normas de convivencia: la clave para pasarla bien en Japón

La cultura japonesa se caracteriza por el respeto y el orden, por lo que conocer algunas normas básicas de convivencia resulta fundamental. La puntualidad es prácticamente un símbolo nacional y en el transporte público se acostumbra hablar en voz baja y respetar las filas. Asimismo, en algunos templos, restaurantes y alojamientos tradicionales es habitual quitarse los zapatos antes de ingresar.

Otro detalle que suele llamar la atención de los turistas es la escasez de papeleras en la vía pública. Lo habitual es conservar los residuos hasta encontrar el sitio adecuado para desecharlos.

Aunque no es imprescindible hablar japonés, aprender algunas palabras básicas también puede facilitar la interacción con los locales. Expresiones como “arigatō” (gracias), “sumimasen” (disculpe) y “konnichiwa” (hola) suelen ser muy bien recibidas.

Viaje a Japón Foto: Pinterest

Por qué el seguro de viaje es tan importante antes de ir a Japón

Si bien no es obligatorio contratar un seguro para ingresar al país nipón, las autoridades del país recomiendan hacerlo de manera expresa. Sin embargo, el Gobierno viene reforzando los controles de ingreso en el aeropuerto y busca garantizar que todos los visitantes puedan afrontar cualquier eventualidad médica sin generar una carga en el sistema sanitario.

Y si bien la atención médica japonesa es reconocida por su excelencia, también puede resultar muy costosa para los viajeros extranjeros. Por ello, contar con un seguro internacional con amplias coberturas se presenta como una inversión en tranquilidad que permite disfrutar plenamente de la experiencia.