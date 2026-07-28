Javier Milei en Perú: presente en la asunción de Keiko Fujimori y condecoración en una universidad

Javier Milei y Keiko Fujimori. Foto: EFE

Javier Milei se encuentra en Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, en la que asume Keiko Fujimori.

El mandatario nacional mantuvo una reunión bilateral con la flamante presidenta peruana en el Palacio de Torre Tagle, una de las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima.

“En el encuentro se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación”, agregó el Ejecutivo peruano.

Javier Milei en Perú. Foto: EFE

Luego, participó de la jura y toma de mando supremo de Fujimori, en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

En tanto, luego participará en la ceremonia donde le entregarán el Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres y brindará unas palabras de agradecimiento.

El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.

Javier Milei en Perú. Foto: EFE

También, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

Fuerte presencia y cumbre regional de líderes

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina.

Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: REUTERS

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial.

El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.