Crece la tensión: Israel acordó vender armas a Grecia en medio de la disputa con Turquía

🚨 CRECE LA TENSIÓN ENTRE TURQUÍA E ISRAEL | Acuerdo de defensa de Netanyahu con Grecia

En el marco de la creciente disputa entre Benjamín Netanyahu yRecep Tayyip Erdogan, Israel y Grecia firmaron este lunes un contrato por alrededor de 3.000 millones de euros para la construcción por parte del país hebreo de un sistema de defensa aérea griego que recibirá el nombre de Escudo de Aquiles, informó el Ministerio de Defensa israelí.

El sistema de defensa incluirá la tecnología de Israel del sistema Honda de David -defensa aérea y antimisiles de medio y largo alcance-, el Barak -intercepta de corto a largo alcance aviones, drones y misiles- y el Spyder -sistema móvil de corto y medio alcance para aerovanes y drones-.

Defensa israelí calificó en un comunicado el acuerdo como el mayor de “exportación de defensa en la historia de las relaciones entre Israel y Grecia, y uno de los mayores en la historia del Estado de Israel”.

En la implantación del sistema de defensa griego participarán las dos empresas de defensa más importantes de Israel: Rafael e Israel Aerospace Industries (IAI), indica la nota, que informa de que el acuerdo lo firmaron en la sede del Ministerio en Tel Aviv el director general de Defensa de Israel, general Amir Baram, y su homólogo griego, Ioannis Bouras.

Israel y Grecia firmaron un contrato por alrededor de 3.000 millones de euros para la construcción por parte del país hebreo de un sistema de defensa aérea griego que recibirá el nombre de Escudo de Aquiles. Foto: EFE

Además de los sistemas Honda de David (Rafael), Barak MX (IAI) y Spyder (Rafael), también incluirá radares multimisión MMR para vigilancia aérea fabricados por ELTA Systems, filial de IAI, y un sistema nacional de mando y control desarrollado por Rafael.

Además, Defensa informa de que durante la reunión se firmó un acuerdo complementario por valor de 26 millones de euros para la venta de los sistemas Drone Dome (Cúpula para Drones) de Rafael, destinados a la defensa contra vehículos no tripulados.

Por qué el acuerdo afecta a Turquía y su relación con Israel

El acuerdo Grecia–Israel es mucho más que una compra de armas: consolida un eje estratégico Israel–Grecia–Chipre en el Mediterráneo oriental, precisamente cuando las relaciones de los tres con Turquía están deterioradas.

Grecia y Turquía, aunque ambas pertenecen a la OTAN, mantienen disputas históricas por el Egeo, Chipre, aguas territoriales y zonas económicas. Israel, por su parte, compite crecientemente con Turquía por influencia regional, especialmente en Siria y el Mediterráneo oriental. El despliegue de sistemas israelíes en las islas griegas modifica además el cálculo militar de Ankara.

Este movimiento podría interpretarse como un bloque “judeo-cristiano” frente a una Turquía musulmana, pero sería simplificar demasiado. Lo central es poder, seguridad, territorio, energía y liderazgo regional. Dicho eso, Erdogan utiliza una identidad política islámica y su enfrentamiento con Israel .especialmente alrededor de Palestina. como instrumento de liderazgo en el mundo musulmán.

Por eso, estratégicamente, el acuerdo acerca todavía más a Grecia y Chipre de Israel y refuerza un contrapeso al proyecto de Turquía de convertirse en la potencia dominante del Mediterráneo oriental y Oriente Medio. Esa es, a mi juicio, la lectura geopolítica más importante.