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Gira por Chile, cumbres económicas y el G20: la intensa agenda de Javier Milei y su Gabinete en el arranque de septiembre

El presidente afrontará una semana con fuerte actividad internacional y local con un cronograma que incluye una reunión bilateral con José Antonio Kast en Santiago, un paso por el Foro de Madrid y el cierre en la convención del IAEF en Misiones. En paralelo, el ministro Luis Caputo cumplirá compromisos en Estados Unidos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El mandatario tiene una intensa agenda durante los primeros días del mes de septiembre.
El mandatario tiene una intensa agenda durante los primeros días del mes de septiembre. Foto: Diario Junio
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El Gobierno difundió la agenda oficial para esta semana, un esquema marcado por compromisos diplomáticos, reuniones económicas de alto nivel y actividad política interna. El presidente Javier Milei alternará su presencia entre Buenos Aires, Santiago de Chile y la provincia de Misiones, mientras sus principales ministros atenderán frentes en el exterior.

La actividad presidencial iniciará este lunes 31 de agosto a las 11:30 con la asistencia del mandatario al Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El martes 1° de septiembre, el foco volverá a la Casa Rosada: a las 10, encabezará una nueva reunión de Gabinete seguida por la mesa política a las 13. A las 15, el vocero Adrián Ravier brindará su habitual conferencia de prensa. Para el cierre de esa jornada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller, Pablo Quirno, representarán al Ejecutivo en la cena de gala de la FIA.

Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: NA

El miércoles 2 a las 18, Milei formará parte del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, un evento que también contará con la exposición previa del ministro de Economía, Luis Caputo.

El jueves 3 concentrará el peso de la política exterior. El mandatario partirá a las 07 de la mañana rumbo a Santiago de Chile para disertar a las 09:30 en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en el Centro San Carlos de Apoquindo.

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Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

Tras su discurso, la agenda marca un encuentro clave a las 10:15 con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos. Finalmente, a las 11:30, el protagonizará una reunión bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.

Luis Caputo, ministro de Economía
El funcionario se refirió a la morosidad en las familias, que alcanzó un pico máximo en los últimos meses.| Foto: Captura de pantalla Ministerio de Economía

De manera simultánea a los primeros días de la agenda presidencial, Luis Caputo comenzará la semana en Asheville, Carolina del Norte. Allí, el ministro de Economía asistirá el lunes y el martes a la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.

Para el cierre de la semana, la atención se trasladará al interior del país. El viernes 4, Milei y su equipo económico convergerán en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El líder de La Libertad Avanza viajará a las 15.30 para realizar su presentación a las 18 y en ese mismo foro intervendrán más temprano el canciller Quirno y el ministro Caputo.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sumará sus propios compromisos estratégicos: Quirno recibirá este lunes al mediodía a su par de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en el Palacio San Martín, y el miércoles se trasladará a Montevideo para una cumbre informal de cancilleres del Mercosur.

Pablo Quirno, canciller argentino.
Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: NA

Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

Durante presentación ante estudiantes de 4° y 5° año del Colegio ORT, en su sede de Almagro, Javier Milei volvió a colocar la discusión sobre su Gobierno en el terreno de los valores. Bajo el título “Ética como política de Estado”, el presidente sostuvo que “los valores del judaísmo son determinantes en la construcción de las políticas públicas” y aseguró que su administración no está dispuesta a negociar sus principios.

“Nosotros nos basamos en un conjunto de valores que no son negociables”, afirmó el mandatario al comenzar su de su exposición. En esa línea, mencionó la ética y la moral, el respeto por los derechos naturales, el coraje y la templanza para elegir “el bien” y asumir las consecuencias de las decisiones.

Javier Mileibrindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro.
El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro. Foto: Prensa Gobierno

En tanto, Milei sostuvo que justicia y eficiencia son “dos caras de la misma moneda” y vinculó el crecimiento económico con la aplicación de políticas alineadas con los “valores judeocristianos”, tanto en su dimensión material como espiritual.

La definición adquiere una particular dimensión política, debido a que el oficialismo convirtió su alineamiento con Israel y con el primer ministro Benjamin Netanyahu en uno de los ejes de su política exterior.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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