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El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: cuánto cobrarán

La medida comenzará a aplicarse desde septiembre y contempla incrementos salariales, nuevos suplementos y compensaciones para reconocer las tareas, responsabilidades y destinos específicos del personal. También se incrementaron los salarios de los empleados públicos con regímenes especiales.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El Gobierno implementará una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad.
El Gobierno implementará una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad. Foto: Ministerio de Defensa
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El Gobierno Nacional avanza con un proceso de recomposición salarial para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad, con el objetivo de mejorar los haberes y reconocer las particularidades de las tareas que desempeña el personal de cada fuerza.

Según informó el Gobierno, el conjunto de medidas representa una inversión de más de $50.000 millones mensuales y contempla incrementos salariales, actualización de suplementos y creación de nuevas compensaciones para distintas funciones y destinos.

Las medidas contemplan aumentos y nuevos suplementos para distintas funciones y destinos. Foto: Zona Militar.

Aumento salarial para las Fuerzas Armadas

Para las Fuerzas Armadas, el Gobierno estableció un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026.

El primer aumento será del 6,9% a partir del 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal militar, independientemente de su grado o jerarquía. También se aplicará sobre los suplementos que se calculan a partir del haber.

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La recomposición también alcanzará a los militares retirados. Este incremento se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% hacia diciembre de 2026.

Una decisión esperada por las Fuerzas Armadas: oficializan el adicional salarial por título
El esquema salarial alcanzará a efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y el Servicio Penitenciario Federal. Foto: Argentina.gob.ar

A estos aumentos se agrega el Suplemento por Título, implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.

Qué cambios habrá para las Fuerzas Federales de Seguridad

En el caso de las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional implementó un aumento transversal del haber básico a partir de septiembre, acompañado por la creación, modificación y actualización de distintos suplementos y compensaciones.

La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal (SPF) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Foto: NA

El nuevo esquema apunta a reducir diferencias históricas entre las distintas fuerzas y a actualizar los suplementos territoriales de acuerdo con las condiciones y el costo de vida de cada destino.

Además, contempla factores vinculados con el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones específicas que hasta ahora no contaban con una compensación diferenciada.

Gendarmería Nacional: nuevos suplementos y mejoras de hasta 35%

En Gendarmería Nacional, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio de Seguridad Nacional.

El beneficio alcanza a 3.510 efectivos y representa una mejora de entre 20% y 30% sobre el haber neto, mientras que puede llegar hasta el 35% en las jerarquías más bajas.

El personal de las Fuerzas Armadas también recibirá una recomposición de sus haberes a partir de septiembre. Foto: @MinSeguridad_Ar

Además, se actualiza el Suplemento Zona, incorporando nuevos destinos y modificando los coeficientes correspondientes.

Prefectura Naval: suplemento por alto riesgo

Para la Prefectura Naval Argentina, se crea el suplemento Destino Estratégico de Operaciones para el personal desplegado en los planes operativos.

También se establece un Suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros, en reconocimiento de las características particulares de las tareas desarrolladas por esa unidad.

Al igual que en Gendarmería, se actualiza el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes.

En conjunto, las modificaciones del suplemento territorial para Gendarmería y Prefectura alcanzarán aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

La Prefectura Naval Argentin. Foto: Argentina.gob.ar

Policía Federal Argentina: nuevas compensaciones

En la Policía Federal Argentina, se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad, destinado a reconocer las funciones específicas vinculadas con el área sanitaria.

Además, se incrementan en 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

Las modificaciones forman parte del esquema diseñado para actualizar los componentes salariales de la fuerza y reconocer tareas que presentan diferentes niveles de responsabilidad y exigencia.

Policía Federal Argentina.
La Policía Federal Argentina. Foto: PFA.

Policía de Seguridad Aeroportuaria: beneficio para Aeroparque y Ezeiza

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para el personal que presta funciones en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza.

El beneficio alcanzará a unos 2.100 efectivos y representará hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

La medida busca reconocer las condiciones particulares y el nivel de complejidad de los destinos aeroportuarios incluidos en el nuevo esquema.

Policía de Seguridad Aeroportuaria decomisó US$ 430.000 en el aeropuerto de Corrientes
Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Servicio Penitenciario Federal: nuevos adicionales

El Servicio Penitenciario Federal también tendrá modificaciones destinadas a avanzar en una mayor equiparación con el resto de las Fuerzas Federales.

Entre las medidas se encuentra la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales relacionados con el riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo.

Además, se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios, mientras que se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Servicio Penitenciario Bonaerense
Servicio Penitenciario Bonaerense.

Suplemento especial para Comandos y Fuerzas Especiales

Como parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, el Gobierno también anunció un reconocimiento particular para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales.

A partir de septiembre, quienes integren estas unidades y quienes desarrollen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor recibirán un suplemento particular.

La medida busca reconocer la especialización, capacitación y responsabilidad que requieren estas capacidades consideradas críticas para la modernización de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno anunció además suplementos específicos para Comandos, Fuerzas Especiales y personal vinculado al programa F-16 Peace Condor. Foto: Freepik

Cuánto destina el Gobierno a la recomposición salarial

En conjunto, las medidas representan una inversión de más de $50.000 millones por mes, de acuerdo con lo informado por el Gobierno Nacional.

El objetivo del esquema es fortalecer y recuperar las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, mediante una recomposición de los haberes y un sistema de suplementos que contemple las características específicas de cada función, destino y nivel de responsabilidad.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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