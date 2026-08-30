Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast: los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

El presidente argentino recibió a su par chileno en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei emprenderá un nuevo viaje a Chile este jueves 3 de septiembre para participar del Foro de Madrid, un evento que congrega a dirigentes de la derecha occidental. Esta visita al país vecino apunta a consolidar el liderazgo regional del jefe de Estado argentino, quien además se reunirá con su par José Kast y tiene en agenda una reunión de peso con una funcionaria de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Presidente partirá hacia Santiago a las 7 de la mañana para exponer a las 9.30 en el evento con sede en el Centro San Carlos de Apoquindo. La organización de la cumbre está a cargo de la Fundación Disenso, un laboratorio de ideas vinculado al partido de ultraderecha español Vox.

Al finalizar su disertación, Milei mantendrá un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Se trata de uno de los diez cargos más relevantes del Departamento de Estado creado en 1999 para fortalecer las relaciones entre el país norteamericano y la opinión pública extranjera.

El presidente de Argentina saludó al nuevo mandatario chileno y presenció su asunción. Foto: EFE

La alianza estratégica de Milei con Kast

Tras esa primera cita, Milei se trasladará al Palacio de la Moneda para protagonizar una reunión bilateral a las 11.30 con el presidente de Chile José Antonio Kast. Será el cuarto cara a cara entre los dos líderes en los últimos meses.

Cabe recordar que el chileno visitó la Casa Rosada apenas dos días después de su victoria electoral en noviembre de 2025, mientras que Milei viajó a Valparaíso el 11 de marzo para la ceremonia de asunción. Las visitas cruzadas sumaron un nuevo capítulo en abril, cuando Kast eligió a la Argentina como el primer destino internacional de su gestión.

De esta manera, la cumbre en Santiago buscará profundizar una agenda compartida con un foco estricto en seguridad, migración y alineamiento internacional.

En las últimas semanas, Milei asistió a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia. En el entorno presidencial, leen estos triunfos electorales como un claro “corrimiento” ideológico de Iberoamérica hacia la derecha. Incluso, en los pasillos del Gobierno circula la idea de replicar el histórico Grupo de Lima, pero con una fuerte alineación detrás de “las ideas de la libertad”.