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ARCA amplía el uso de facturas electrónicas: quiénes deberán emitir comprobantes desde noviembre de 2026

El organismo amplió la obligación de emitir facturas electrónicas a nuevos contribuyentes. La medida se aplicará de forma escalonada desde noviembre de 2026 hasta marzo de 2027.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación en el alcance de las obligaciones vinculadas a la facturación electrónica y al uso de controladores fiscales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación en el alcance de las obligaciones vinculadas a la facturación electrónica y al uso de controladores fiscales. Foto: Prensa ARCA
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación en el alcance de las obligaciones vinculadas a la facturación electrónica y al uso de controladores fiscales, incorporando a nuevos segmentos de contribuyentes dentro de este régimen. La decisión busca fortalecer los mecanismos de registro y control de las operaciones comerciales, promoviendo una mayor trazabilidad y transparencia en las transacciones realizadas por los sujetos alcanzados.

Esta modificación fue formalizada a través de la Resolución General Nº5893/2026, difundida este lunes en el Boletín Oficial. Con esta normativa, el organismo extiende los requisitos de emisión de comprobantes electrónicos o de utilización de equipos fiscales autorizados a actividades y contribuyentes que hasta el momento no se encontraban comprendidos, reforzando así los procesos de fiscalización y cumplimiento tributario en todo el país.

Noticias de ARCA ex AFIP
De qué se trata el nuevo régimen anunciado por el ARCA Foto: GN Noticias

¿Cómo será la aplicación de esta medida?

Desde el 1° de noviembre de 2026, la obligación alcanzará a determinados pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

La disposición también comprende a los contribuyentes incorporados al Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

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En una segunda etapa, desde el 1° de marzo de 2027, deberán emitir comprobantes electrónicos los sujetos que no estén alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Desde el 1° de noviembre de 2026, la obligación alcanzará a determinados pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. Foto: Freepik / ARCA.

Los contribuyentes comprendidos podrán utilizar los sistemas habilitados por ARCA para generar facturas y demás documentos respaldatorios de sus operaciones.

Los comprobantes impresos quedarán reservados como mecanismo de contingencia para los casos en los que no sea posible utilizar los medios electrónicos autorizados.

La medida amplía la digitalización de las operaciones y la trazabilidad fiscal de sectores que hasta ahora contaban con excepciones al régimen general.

¿De qué trata la nueva modalidad de estafas en el ARCA?

El engaño comienza con la llegada de un correo electrónico falso que utiliza elementos gráficos similares a los de ARCA. En el mensaje se informa que una supuesta encomienda internacional se encuentra retenida y que el destinatario debe abonar un arancel para recibirla.

A través de un enlace incluido en el correo, la víctima es dirigida a un sitio web que imita la apariencia de una página oficial. Allí puede encontrarse con formularios destinados a recopilar datos personales y con un pedido de pago.

A través de un enlace incluido en el correo, la víctima es dirigida a un sitio web que imita la apariencia de una página oficial. Foto: X (Twitter).

En algunas de las comunicaciones detectadas, el monto solicitado ronda los $200.000, aunque el pedido de una fotografía del DNI representa otro de los principales riesgos de la maniobra.

La solicitud de documentación personal puede permitir que los delincuentes obtengan información que posteriormente podría ser utilizada en intentos de suplantación de identidad u otras operaciones fraudulentas.

En algunas de las comunicaciones detectadas, el monto solicitado ronda los $200.000. Foto: X (Twitter).

¿Cómo reconocer el correo falso?

Hay algunas señales que pueden ayudar a detectar este tipo de estafas:

  • Solicitudes de pagos urgentes para resolver supuestos trámites.
  • Enlaces incluidos en correos inesperados que conducen a páginas externas.
  • Pedidos de fotografías del DNI o de otros documentos personales.
  • Direcciones web que no coinciden exactamente con los sitios oficiales.
  • Mensajes que generan sensación de urgencia o buscan impedir que el usuario compruebe la información.

Por eso, ante un correo de estas características, lo recomendable es no hacer clic en los enlaces, no descargar archivos y no enviar documentación personal.

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