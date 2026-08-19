comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alarma internacional: Alemania condenó a Ben Gvir por sus dichos sobre matar civiles en Gaza y evalúa sanciones

Alemania condenó las declaraciones de Itamar Ben Gvir, quien pidió matar entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza, y advirtió que sus dichos violan el derecho internacional.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Foto: via REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno de Alemania condenó este miércoles las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien sostuvo que su país debería matar entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. Las palabras del funcionario israelí generaron una fuerte reacción en Berlín, uno de los aliados históricos de Israel en Europa.

El canciller alemán Friedrich Merz expresó su rechazo a los dichos y consideró que representan una violación del derecho internacional. La posición alemana se suma a las críticas que ya habían surgido dentro de la Unión Europea frente a las declaraciones del ministro israelí.

Friedrich Merz, primer ministro de Alemania.
El canciller de Alemania, Friedrich Merz. Foto: REUTERS

“El canciller condena enérgicamente los llamados inhumanos hechos por el ministro Ben Gvir, los cuales violan el derecho internacional”, afirmó el portavoz del Gobierno alemán, Sebastian Hille. “Son inaceptables”, agregó durante una conferencia de prensa.

Alemania analiza posibles sanciones contra Israel

La reacción de Berlín había comenzado un día antes. El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, afirmó en una entrevista televisiva que las expresiones de Ben Gvir “deben tener consecuencias”.

Contenido Recomendado

A 65 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín, un repaso por este hito que separó familias y a una nación

A 65 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín, un repaso por este hito que separó familias y a una nación

El rincón de Argentina que te transporta a Europa:calles de cuento, tradiciones alemanas y paisajes serranos

El rincón de Argentina que te transporta a Europa: calles de cuento, tradiciones alemanas y paisajes serranos

El funcionario también señaló que se estaban analizando posibles sanciones a nivel europeo, en un nuevo indicio de la creciente preocupación dentro de Alemania por algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Israel durante la guerra en Gaza.

Las declaraciones de Ben Gvir fueron realizadas durante un pódcast conducido por una persona que había sido secuestrada en la Franja de Gaza. Sus palabras provocaron críticas generalizadas debido al tono de la propuesta y al impacto que podría tener sobre la población civil palestina.

La postura alemana resulta especialmente significativa debido a la relación histórica entre ambos países y al tradicional respaldo de Berlín a la seguridad de Israel. Sin embargo, el Gobierno de Merz viene expresando en los últimos meses críticas cada vez más firmes contra determinadas decisiones de las autoridades israelíes.

Berlín también rechazó la expansión de asentamientos

Alemania también cuestionó los planes de Israel para ampliar los asentamientos en la zona E1 de Cisjordania ocupada. Según Berlín, esa iniciativa amenaza con hacer inviable la perspectiva de una solución basada en la creación de dos Estados.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

“Nuestro mensaje es claro: no debe haber más pasos hacia la anexión en Cisjordania”, sostuvo Hille. El portavoz alemán aclaró que el rechazo no se limita a una eventual anexión formal. Berlín también cuestiona medidas políticas, estructurales o de otro tipo que puedan generar una incorporación progresiva de territorio palestino a Israel. “Ni medidas formales, ni tampoco políticas, estructurales o de otro tipo cuyo impacto conduzca, de manera creciente y evidente, hacia la anexión”, afirmó.

La combinación de las declaraciones de Ben Gvir y los planes de expansión de asentamientos profundizó las diferencias entre el Gobierno israelí y Berlín. Mientras tanto, Alemania evalúa junto con otros países europeos qué respuesta adoptar frente a las políticas consideradas contrarias al derecho internacional y a la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.

AlemaniaIsraelPalestina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Un estadounidense de origen palestino viajó a Cisjordania para defender su casa de los colonos israelíes:izó la bandera y no sale de la vivienda

    Un estadounidense de origen palestino viajó a Cisjordania para defender su casa de los colonos israelíes: izó la bandera y no sale de la vivienda

  2. “Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

    “Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos: las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

  3. Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

    Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

  4. Buscan personas sin experiencia ni títulos para trabajar en una cadena de supermercados francesa:vacantes y cómo postularse

    Buscan personas sin experiencia ni títulos para trabajar en una cadena de supermercados francesa: vacantes y cómo postularse

  5. Donald Trump busca reunirse con Kim Jong-un mientras los ejercicios militares de Corea del Sur se reducen a la mitad

    Donald Trump busca reunirse con Kim Jong-un mientras los ejercicios militares de Corea del Sur se reducen a la mitad
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

El Banco Central habilitó créditos en dólares para las empresas:cuáles son los límites y condiciones fijados

El Banco Central habilitó créditos en dólares para las empresas: cuáles son los límites y condiciones fijados

Revés judicial por Aerolíneas:la Argentina busca frenar una millonaria condena en Estados Unidos

Fernando Cerimedo se negó a declarar:tras la denuncia por tentativa de femicidio, cómo sigue la investigación en su contra

Quién es Fernando Cerimedo, exasesor de la política argentina detenido en Bolivia por el presunto ataque sicario contra Nadia Beller

Economía

El Banco Central habilitó créditos en dólares para las empresas:cuáles son los límites y condiciones fijados

El Banco Central habilitó créditos en dólares para las empresas: cuáles son los límites y condiciones fijados

Un empresario textil lloró luego de cerrar su fábrica y despedir a 120 empleados:“Son 50 años tirados a la basura”

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

Internacionales

Alarma internacional:Alemania condenó a Ben Gvir por sus dichos sobre matar civiles en Gaza y evalúa sanciones

Alarma internacional: Alemania condenó a Ben Gvir por sus dichos sobre matar civiles en Gaza y evalúa sanciones

Un estadounidense de origen palestino viajó a Cisjordania para defender su casa de los colonos israelíes:izó la bandera y no sale de la vivienda

Donald Trump busca reunirse con Kim Jong-un mientras los ejercicios militares de Corea del Sur se reducen a la mitad

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán