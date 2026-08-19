Alarma internacional: Alemania condenó a Ben Gvir por sus dichos sobre matar civiles en Gaza y evalúa sanciones

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Foto: via REUTERS

El Gobierno de Alemania condenó este miércoles las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien sostuvo que su país debería matar entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. Las palabras del funcionario israelí generaron una fuerte reacción en Berlín, uno de los aliados históricos de Israel en Europa.

El canciller alemán Friedrich Merz expresó su rechazo a los dichos y consideró que representan una violación del derecho internacional. La posición alemana se suma a las críticas que ya habían surgido dentro de la Unión Europea frente a las declaraciones del ministro israelí.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz. Foto: REUTERS

“El canciller condena enérgicamente los llamados inhumanos hechos por el ministro Ben Gvir, los cuales violan el derecho internacional”, afirmó el portavoz del Gobierno alemán, Sebastian Hille. “Son inaceptables”, agregó durante una conferencia de prensa.

Alemania analiza posibles sanciones contra Israel

La reacción de Berlín había comenzado un día antes. El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, afirmó en una entrevista televisiva que las expresiones de Ben Gvir “deben tener consecuencias”.

El funcionario también señaló que se estaban analizando posibles sanciones a nivel europeo, en un nuevo indicio de la creciente preocupación dentro de Alemania por algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Israel durante la guerra en Gaza.

Las declaraciones de Ben Gvir fueron realizadas durante un pódcast conducido por una persona que había sido secuestrada en la Franja de Gaza. Sus palabras provocaron críticas generalizadas debido al tono de la propuesta y al impacto que podría tener sobre la población civil palestina.

La postura alemana resulta especialmente significativa debido a la relación histórica entre ambos países y al tradicional respaldo de Berlín a la seguridad de Israel. Sin embargo, el Gobierno de Merz viene expresando en los últimos meses críticas cada vez más firmes contra determinadas decisiones de las autoridades israelíes.

Berlín también rechazó la expansión de asentamientos

Alemania también cuestionó los planes de Israel para ampliar los asentamientos en la zona E1 de Cisjordania ocupada. Según Berlín, esa iniciativa amenaza con hacer inviable la perspectiva de una solución basada en la creación de dos Estados.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

“Nuestro mensaje es claro: no debe haber más pasos hacia la anexión en Cisjordania”, sostuvo Hille. El portavoz alemán aclaró que el rechazo no se limita a una eventual anexión formal. Berlín también cuestiona medidas políticas, estructurales o de otro tipo que puedan generar una incorporación progresiva de territorio palestino a Israel. “Ni medidas formales, ni tampoco políticas, estructurales o de otro tipo cuyo impacto conduzca, de manera creciente y evidente, hacia la anexión”, afirmó.

La combinación de las declaraciones de Ben Gvir y los planes de expansión de asentamientos profundizó las diferencias entre el Gobierno israelí y Berlín. Mientras tanto, Alemania evalúa junto con otros países europeos qué respuesta adoptar frente a las políticas consideradas contrarias al derecho internacional y a la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.