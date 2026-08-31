G20: comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva en el G20. Foto: NA

El ministro de Economía Luis Caputo tendrá un encuentro con Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, con el objetivo de analizar la marcha del programa económico y la situación internacional durante las sesiones del G20 de Finanzas que comenzaron este lunes en Asheville, Carolina del Norte.

Pasadas las 10 de la mañana arrancaron las deliberaciones de Bessent en un contexto internacional marcado por la crisis en Medio Oriente y la inflación creciente en las principales economías del mundo.

Por su parte, Caputo se ve acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central, José Luis Daza, secretario de Política Económica, y Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central.

Caputo se ve acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Foto: NA

El ministro de Economía conversará además con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La relación que mantienen es estrecha y, por lo tanto, esto fue clave al momento de negociar las metas del programa monetario que está llevando a cabo el Gobierno de la República Argentina.

¿Cómo sigue la agenda republicana en los Estados Unidos?

La agenda republicana en los Estados Unidos se presenta ante dos frentes abiertos: la ofensiva de sanciones contra Irán y sus consecuencias en la economía global, y las presiones internas por los números de la inflación, desempleo y las elecciones de medio término previstas para noviembre.

En este contexto, Caputo sondeará junto a Bessent qué escenarios políticos evalúa Trump en la segunda mitad de su mandato. Allí, el secretario del Tesoro mantiene un papel central en la relación que construyó Milei con el presidente de los Estados Unidos.

Caputo sondeará junto a Bessent qué escenarios políticos evalúa Trump en la segunda mitad de su mandato. Foto: REUTERS

Por orden directa del presidente de Estados Unidos, Bessent expresó su respaldo al programa económico argentino a pocos días de las elecciones de octubre de 2025 y desempeñó un rol clave ante las objeciones técnicas planteadas dentro del FMI.