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G20: comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

En el marco del G20 de Finanzas que se celebra en Estados Unidos, Luis Caputo mantendrá reuniones clave con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para analizar la evolución del programa económico argentino, el impacto de la crisis internacional y el escenario político impulsado por Donald Trump.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva en el G20.
Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva en el G20. Foto: NA
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El ministro de Economía Luis Caputo tendrá un encuentro con Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, con el objetivo de analizar la marcha del programa económico y la situación internacional durante las sesiones del G20 de Finanzas que comenzaron este lunes en Asheville, Carolina del Norte.

Pasadas las 10 de la mañana arrancaron las deliberaciones de Bessent en un contexto internacional marcado por la crisis en Medio Oriente y la inflación creciente en las principales economías del mundo.

Por su parte, Caputo se ve acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central, José Luis Daza, secretario de Política Económica, y Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central.

Caputo se ve acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Foto: NA

El ministro de Economía conversará además con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La relación que mantienen es estrecha y, por lo tanto, esto fue clave al momento de negociar las metas del programa monetario que está llevando a cabo el Gobierno de la República Argentina.

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En este contexto, Caputo sondeará junto a Bessent qué escenarios políticos evalúa Trump en la segunda mitad de su mandato. Allí, el secretario del Tesoro mantiene un papel central en la relación que construyó Milei con el presidente de los Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Caputo sondeará junto a Bessent qué escenarios políticos evalúa Trump en la segunda mitad de su mandato. Foto: REUTERS

Por orden directa del presidente de Estados Unidos, Bessent expresó su respaldo al programa económico argentino a pocos días de las elecciones de octubre de 2025 y desempeñó un rol clave ante las objeciones técnicas planteadas dentro del FMI.

Economía argentinaLuis CaputoKristalina GeorgievaScott Bessent
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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