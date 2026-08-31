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Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

El bombardeo fue realizado mediante drones y representa la primera acción militar estadounidense contra territorio iraní en más de un mes. La Guardia Revolucionaria calificó el operativo como una “agresión terrorista” y aseguró que la acción será castigada.

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Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz.
Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)
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Estados Unidos volvió a intervenir militarmente contra objetivos iraníes con un ataque ejecutado este domingo sobre la isla de Larak, un enclave estratégico ubicado en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Según informó la cadena CNN, citando a un funcionario estadounidense que pidió mantener el anonimato, la operación destruyó dos plataformas de lanzamiento de cohetes cargados con minas marinas que Irán presuntamente se preparaba para desplegar en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

El bombardeo fue realizado mediante drones y representa la primera acción militar estadounidense conocida contra territorio iraní en más de un mes. De acuerdo con la información difundida, Washington decidió actuar luego de detectar movimientos de fuerzas iraníes vinculados a la instalación de minas en aguas cercanas al estrecho, un corredor clave para el comercio internacional de petróleo y gas.

El estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial

La isla de Larak ocupa una posición estratégica en el Golfo Pérsico debido a su cercanía con el estrecho de Ormuz, paso obligado para una porción significativa de los hidrocarburos que se exportan a nivel global. Por esa razón, cualquier alteración en la seguridad de la zona genera preocupación en los mercados energéticos y en las principales potencias internacionales.

Días atrás, el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había completado tareas de desminado en las rutas marítimas internacionales que atraviesan el estrecho. Además, advirtió públicamente a Irán que cualquier embarcación que intentara instalar nuevos explosivos en la zona sería “destruida de inmediato y de manera sistemática”.

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La respuesta iraní no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria calificó el operativo como una “agresión terrorista” y aseguró que la acción será castigada. En un comunicado posterior, un portavoz del cuerpo militar llamó al bombardeo un “error estratégico y fatal”, elevando el tono de las advertencias hacia Washington.

La Guardia Revolucionaria calificó el operativo como una “agresión terrorista” y aseguró que será castigado. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

Las autoridades iraníes señalaron además que el ataque provocó muertos y heridos, aunque hasta el momento no difundieron cifras oficiales sobre las víctimas ni precisaron el alcance de los daños sufridos en la isla de Larak.

Sanciones, fracaso diplomático y advertencias del Pentágono

La nueva escalada se produce después del colapso de las negociaciones destinadas a alcanzar una salida diplomática al conflicto. Tras el vencimiento del alto el fuego y del plazo de 60 días establecido para reactivar las conversaciones, la administración estadounidense anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra Teherán, medida que inicialmente fue interpretada como una apuesta por aumentar la presión financiera en lugar de ampliar las operaciones militares.

La nueva escalada se produce después del colapso de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

Sin embargo, esa lectura comenzó a cambiar cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aclaró que el Pentágono mantenía abierta la posibilidad de ejecutar nuevos “ataques cinéticos” si lo consideraba necesario. El bombardeo sobre Larak parece confirmar que Washington busca combinar la presión económica con acciones militares puntuales para impedir movimientos iraníes en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

Con este nuevo episodio, la tensión entre ambos países vuelve a incrementarse en una zona clave para el abastecimiento energético global, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la posibilidad de una escalada que pueda afectar tanto la seguridad regional como los mercados internacionales.

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