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“Hecha añicos”: el impactante video generado con IA que Trump publicó y muestra la destrucción de una isla de Irán

El presidente estadounidense publicó en Truth Social imágenes creadas con inteligencia artificial en las que se observan explosiones sobre la isla de Jarg, uno de los principales puntos de exportación de petróleo iraní.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Donald Trump compartió en Truth Social un video generado con inteligencia artificial que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg.
Donald Trump compartió en Truth Social un video generado con inteligencia artificial que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg. Foto: Truth Social / @realDonaldTrump.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este domingo un video generado con inteligencia artificial que representa la destrucción de la isla iraní de Jarg, una zona estratégica para las exportaciones petroleras del país.

Las imágenes muestran, desde la perspectiva de una aeronave, supuestos bombardeos sobre instalaciones de la isla. En la secuencia se observa cómo explotan un tanque de almacenamiento y un buque petrolero.

Junto al video, Trump publicó un breve mensaje en su cuenta de Truth Social: “¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT”.

La publicación del mandatario estadounidense se produjo pocas horas después de que Estados Unidos atacara nuevamente objetivos vinculados a Irán, en el marco de la escalada militar que mantienen ambos países.

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Trump mostró en un video de IA la destrucción de la isla de Jarg

El material difundido por Trump no corresponde a imágenes reales del ataque, sino que fue creado mediante inteligencia artificial. En él se representa una ofensiva contra instalaciones vinculadas a la actividad petrolera iraní.

La elección de Jarg no es casual. La isla concentra una parte mayoritaria de las exportaciones de petróleo de Irán y cuenta con infraestructura clave para el almacenamiento y embarque de crudo.

Una imagen de satélite muestra una terminal petrolera en la isla de Jarg, en Irán. Foto: via REUTERS

Por ese motivo, cualquier ataque contra sus instalaciones tendría un fuerte impacto tanto económico como estratégico para Teherán.

Estados Unidos atacó la isla iraní de Larak

La difusión del video se produjo después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en aproximadamente un mes. En esta oportunidad, el blanco fue la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz, una zona considerada estratégica para el comercio internacional de petróleo.

Según explicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación tuvo como objetivo destruir cohetes cargados con minas marítimas que, según Washington, la Guardia Revolucionaria iraní tenía previsto utilizar en el estrecho.

“Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial”, señaló el organismo.

Trump difundió el video pocas horas después de un nuevo ataque estadounidense contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de paso para el transporte marítimo de petróleo a nivel global, por lo que cualquier interrupción de la navegación en esa zona podría tener consecuencias sobre el mercado energético internacional.

Irán respondió con ataques contra bases en Jordania

Tras el bombardeo estadounidense, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado misiles y drones contra dos bases ubicadas en Jordania: Al Azraq y Rey Hussein.

Sin embargo, el Ejército jordano informó posteriormente que sus sistemas de defensa lograron interceptar los ocho misiles lanzados. De acuerdo con las autoridades jordanas, los ataques no provocaron daños materiales ni víctimas.

La isla de Jarg, un objetivo estratégico para Trump

La isla de Jarg ya había aparecido en reiteradas oportunidades entre las amenazas realizadas por Trump desde el comienzo de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán.

La isla de Jarg es uno de los principales puntos de exportación de petróleo de Irán y un objetivo estratégico en medio de la escalada militar. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

Su importancia radica principalmente en su infraestructura petrolera. La isla concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní, por lo que representa un punto de enorme relevancia para la economía del país.

Un ataque contra esas instalaciones podría afectar una de las principales fuentes de ingresos de Teherán y, al mismo tiempo, generar repercusiones en los mercados internacionales de energía.

Estados Unidos ya había bombardeado instalaciones petroleras de Jarg

Las instalaciones de la isla de Jarg ya habían sido alcanzadas por un bombardeo estadounidense en julio, en medio de la escalada militar entre ambos países. En aquella oportunidad, el ataque dejó al menos ocho militares iraníes muertos, según las autoridades de Irán.

Trump había defendido entonces la ofensiva y responsabilizó a Teherán por las amenazas contra la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La nueva publicación del presidente estadounidense vuelve a poner a Jarg en el centro de la tensión entre Washington y Teherán, aunque en esta ocasión las imágenes difundidas corresponden a una representación creada mediante inteligencia artificial y no a un registro real de un ataque sobre la isla.

Donald TrumpConflicto en Medio OrienteInteligencia artificialIrán
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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