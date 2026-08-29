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Giro industrial: Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Debido al rechazo de Qatar, principal accionista de VW, el estado de Baja Sajonia analiza invertir 200 millones de euros para estatizar parte de la planta y crear una empresa conjunta sin el sello de la marca.

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Volkswagen, automotriz, Reuters
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El grupo automotriz Volkswagen se encuentra en la etapa decisiva de una negociación para comenzar a fabricar componentes destinados al sistema de defensa antimisiles de Israel, conocido como Cúpula de Hierro (Iron Dome), para abastecer a clientes europeos. La definición final del proyecto se conocerá durante el mes de septiembre.

De acuerdo con información revelada por la agencia Bloomberg, las conversaciones contemplan la asociación con el grupo armamentístico israelí Rafael Advanced Defense Systems, interesado en montar en suelo alemán la producción de equipos de apoyo logístico y operativo para la red de defensa aérea.

Vehículos pesados y equipamiento estratégico

  • Logística y despliegue: camiones pesados de transporte para el traslado de misiles y plataformas lanzadoras.
  • Soporte energético: generadores eléctricos de alta capacidad indispensables para la operatividad del sistema.
Empresa automotriz Volkswagen. Foto: REUTERS

El veto de Qatar y el rescate estatal de la planta

La concreción del acuerdo requiere una reestructuración corporativa interna. Qatar, el principal accionista individual del Grupo Volkswagen, no está de acuerdo con destinar la estructura de la compañía a la fabricación de material bélico para Israel.

Para sortear el veto de los inversores qataríes, el gobierno del estado federado de Baja Sajonia proyecta adquirir una porción de la planta de Osnabrück y conformar una empresa conjunta (joint venture) de forma directa con Rafael Advanced Defense Systems, desafectando por completo el nombre y la marca Volkswagen de la actividad militar.

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En ese sentido, el presidente del Estado federado de Baja Sajonia, Olaf Lies, confirmó los movimientos. “Actualmente estamos estudiando de qué forma se podría considerar una participación en una posible solución industrial de futuro para la planta de Osnabrück”, explicó el funcionario.

Según detalló el diario Hannoversche Allgemeine, la inyección de capital público por parte del estado provincial rondaría los 200 millones de euros, esquema que podría sumar también el respaldo financiero del Gobierno federal alemán.

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