ANSES confirmó quiénes cobran primero en septiembre 2026: calendario completo por DNI

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social pondrá en marcha un nuevo calendario de pagos durante septiembre de 2026. El esquema alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones y prestaciones sociales, quienes deberán consultar la fecha correspondiente de acuerdo con el último número de su Documento Nacional de Identidad.

Los primeros depósitos se realizarán el martes 8 de septiembre. En esa jornada comenzarán a cobrar los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y tengan documentos terminados en 0. También se iniciarán los pagos de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y las Pensiones No Contributivas.

El cronograma continuará de manera escalonada durante el resto del mes. Por ese motivo, cada beneficiario deberá verificar no solo la terminación de su DNI, sino también el tipo de prestación que recibe.

Quiénes serán los primeros beneficiarios de ANSES en cobrar

El 8 de septiembre de 2026 será una de las fechas centrales del calendario. Ese día cobrarán los jubilados y pensionados con haberes que no superen el mínimo y cuyos DNI terminen en 0.

ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026 Foto: ANSES

En simultáneo, ANSES habilitará los pagos para los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 0. También recibirán sus prestaciones las personas alcanzadas por Pensiones No Contributivas con DNI finalizados en 0 y 1.

De esta manera, el organismo organizará los depósitos de forma progresiva para distribuir las acreditaciones a lo largo de distintas jornadas hábiles.

Calendario para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo

Los jubilados y pensionados incluidos en este grupo recibirán sus haberes entre el 8 y el 21 de septiembre. El calendario confirmado es el siguiente:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Los beneficiarios no necesitan realizar un trámite adicional para recibir el depósito habitual. No obstante, es recomendable revisar la liquidación y el recibo de haberes desde los canales oficiales de ANSES.

Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo

Las personas que reciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo comenzarán a cobrar después de finalizado el primer cronograma. Para este grupo, las fechas se concentrarán entre el 22 y el 28 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por jornada, a diferencia del esquema aplicado a los haberes iguales o inferiores al mínimo.

Fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas, conocidas como PNC, también empezarán a pagarse el martes 8. El esquema correspondiente contempla las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.

Este calendario comprende las distintas modalidades de pensiones administradas por el organismo, aunque el monto final puede variar de acuerdo con la situación particular de cada titular.

Calendario de AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo compartirán el mismo cronograma básico que los jubilados y pensionados que reciben hasta el haber mínimo.

ANSES oficina Foto: ANSES

Los DNI terminados en 0 cobrarán el 8 de septiembre. Luego continuarán las terminaciones 1, 2 y 3 los días 9, 10 y 11, respectivamente. Después del fin de semana, cobrarán los documentos finalizados en 4, 5, 6, 7 y 8 entre el 14 y el 18 de septiembre. Finalmente, los titulares con DNI terminado en 9 recibirán el pago el lunes 21.

Qué aumento tendrán las prestaciones en septiembre

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán en septiembre una actualización cercana al 2,1%, vinculada con el índice de inflación utilizado por la fórmula de movilidad vigente. Distintos reportes ubican el porcentaje preciso alrededor del 2,11%.

En el caso de la jubilación mínima, las publicaciones consultadas informan un haber cercano a los $428.633, sin contar el refuerzo extraordinario. Para quienes cumplan las condiciones y reciban el bono completo de $70.000, el ingreso total se aproximará a $498.633. Los valores pueden presentar diferencias por redondeos, descuentos o situaciones particulares incluidas en la liquidación.

Cómo consultar la fecha y el recibo en mi ANSES

Para verificar el día de cobro, el beneficiario puede ingresar en mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, deberá buscar la sección relacionada con cobros, jubilaciones o asignaciones, según corresponda.

También es aconsejable comprobar que los datos personales y bancarios se encuentren actualizados. ANSES no solicita claves personales, códigos de verificación ni información bancaria por mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o llamadas inesperadas.

Si la fecha de cobro ya pasó y el dinero no aparece acreditado, el titular deberá revisar su recibo y comunicarse con los canales oficiales del organismo antes de proporcionar datos a terceros.

Clave del calendario de septiembre

En resumen, los primeros pagos de ANSES comenzarán el martes 8 de septiembre de 2026. Esa jornada cobrarán jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminado en 0, titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación, y beneficiarios de PNC cuyos documentos finalicen en 0 y 1.

La recomendación principal es consultar el calendario según la prestación y el último número del DNI, ya que dos personas con la misma terminación pueden tener fechas diferentes si reciben beneficios distintos.