El Gobierno postergó la privatización de AySA: por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas por la empresa de agua y cloacas. Foto: Chequeado

El Gobierno decidió extender hasta el martes 15 de septiembre el plazo para la presentación de ofertas por la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La fecha original vencía este jueves 27 de agosto, pero la prórroga se definió tras varias discusiones oficiales junto al Ministerio de Economía y saldrá publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial.

En esta postergación jugó un rol clave la ofensiva judicial de Fernando Gray. En los últimos días, el intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo para frenar el proceso de licitación. Su objetivo central es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logre participar de la compulsa a través de la empresa pública ABSA.

La entrega a un operador privado por 30 años abarca los servicios de agua potable y cloacas para 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Esta operación le otorgaría al Ministerio de Economía una suma cercana a los 500 millones de dólares, divisas cruciales para que Luis Caputo afronte los vencimientos de deuda externa previstos para 2027.

El pliego establece el requisito de acreditar experiencia en la operación de ambos servicios. Por este motivo, las compañías argentinas interesadas necesitan asociarse a firmas extranjeras.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, foto NA

El candidato local más fuerte para quedarse con el 90% de la empresa es grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas. Otro jugador nacional que evalúa su participación es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor.

En el plano internacional, aparece el interés de la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) y la también brasileña Águas do Rio. Por su parte, la francesa Veolia duda sobre su participación y la israelí Mekorot quedó imposibilitada de ser operadora por pertenecer a un Estado extranjero.

AYSA. Foto: NA

En paralelo al proceso licitatorio, las tarifas de AySA continuarán con aumentos mensuales: en septiembre la suba será de 2,3%. Así, los incrementos irán alineados con la evolución de los precios de la economía, luego de recuperar todo el atraso acumulado durante 2025. Cabe destacar que la empresa no recibe subsidios por operación y mantenimiento desde 2024.

Por otro lado, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento aprobó el “Plan de Acción de la Concesionaria” para el período 2027 - 2031. El esquema de inversiones para la primera etapa de la concesión sumará un total de 1.950 millones de dólares y contempla la instalación de 100.000 medidores por año para ganar eficiencia operativa y reducir las pérdidas de facturación.

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino: de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

El Gobierno postergó el proceso para concesionar el Correo Argentino, en una decisión que tiene que ver con las demoras en el procedimiento y ante la cercanía de las elecciones de 2027, donde la firma cumple un rol fundamental. Desde la Casa Rosada reconocen que la iniciativa se demoró y que dejó de formar parte de las prioridades inmediatas del programa de privatizaciones.

La cercanía a los comicios del próximo año fue uno de los puntos a tener en cuenta por el Ejecutivo para tomar esta decisión: la empresa interviene en el despliegue y repliegue de urnas y documentación, la transmisión de telegramas y otras tareas logísticas que requieren preparación con varios meses de anticipación.