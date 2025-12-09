La Unesco declaró al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: los motivos

En Nueva Delhi, India, el comité le entregó una valiosa distinción al género cordobés. Los detales y criterios, en la nota.

El cantante cordobés puso al cuarteto en lo más alto a principios del 2000 Foto: Facebook

La Unesco declaró al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto representa una gran distinción para Argentina, en especial para Córdoba, ya que allí tiene su origen.

En un evento realizado en Nueva Delhi, India, se conoció que el género musical entró a la misma lista que forman el chamamé, el tango y el filete porteño, entre tantos otros.

La iniciativa comenzó por parte de la Municipalidad de Córdoba, y tras una gestión de tres años, este género característico de dicha provincia consiguió una distinción mundial.

Por qué el cuarteto fue elegido por la Unesco como Patrimonio Cultural

Claro que la Unesco tuvo un comité que decidió otorgarle el reconocimiento al cuarteto. El mismo tomó distintos puntos para considerar al género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Uno de los aspectos considerados fue el importante sentido de la comunidad que representa esta música. Incluso hay numerosas bandas que son conformadas por familias enteras, como ocurrió con el Cuarteto Leo, o La Pepa Brizuela, más cerca en el tiempo, que tiene músicos de su familia en su proyecto.

La Mona Jiménez. Foto: NA.

El género también forma parte de la educación formal en la provincia de Córdoba, algo también considerado por la Unesco. Fue incorporado en los últimos tres años de manera gradual a nivel prescolar, inicial y secundario, en el marco de una parte específica del folklore.

Además, la Municipalidad local llevó adelante importantes acciones en busca de fortalecer y dar a conocer de manera masiva el valor cultural que tiene detrás el cuarteto. Un ejemplo es la juntada de firmas que se realizó para que la Unesco entregue este reconocimiento.

El cuarteto tuvo su aparición en 1943 en Córdoba, con el objetivo de animar bailares populares, a través del pulso de 2/4. Además, el género estaba formado por una mezcla de elementos criollos y los sonidos que traían los inmigrantes europeos de la zona.