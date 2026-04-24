Hoy en Córdoba, el clima se presentará con una jornada de cielo parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, las temperaturas serán frescas, rondando un mínimo de 7.3°C. La humedad relativa estará al 45.2%, acompañado de vientos a una velocidad promedio de 10 km/h. Aunque no se esperan lluvias durante esta franja horaria, prepárese para posibles cambios en el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las condiciones del tiempo mejorarán levemente, alcanzando una temperatura máxima de 21.9°C. El viento puede intensificarse ligeramente, alcanzando los 19 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable. Para la noche, el cielo seguirá con algunas nubes, pero la probabilidad de precipitación sigue siendo baja. La humedad se mantendrá alrededor del 31%, haciendo que la noche sea bastante seca.