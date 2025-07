Opens in new window

Cuidado de las mascotas: cómo alimentar correctamente a un gatito bebé para crezca sano y fuerte

Los primeros días de un felino son cruciales para el resto de su vida. Muchos de ellos son abandonados y rescatados por personas que actúan como madres para ayudar a su supervivencia. ¿Cuál es la forma correcta de darles de comer?

Cómo alimentar a un gatito bebé. Foto: PEXELS

La salud de un gato depende, casi siempre, de los cuidados que recibe en sus primeras semanas de vida, ya que eso determina su crecimiento físico y mental, el índice de nutrición y cómo se desarrollará en su adultez. Por este motivo, saber cuidarlos de forma adecuada es muy importante.

De hecho, muchos gatitos son abandonados incluso antes del destete, en sus primeros días luego de haber nacido y requieren ciertos cuidados que deben ser proporcionados por un buen cuidador (o madre nodriza, como se dice en veterinaria). Estos deben garantizar que reciban el alimento necesario cuantas veces lo pidan.

Cómo alimentar a un gatito bebé. Foto: PEXELS

Y aunque es cierto que los gatos son independientes a muy temprana edad, la alimentación es muy importante para ellos, ya que es determinante para su futuro. De hecho, según un estudio publicado en Journal of Feline Medicine and Surgery, la leche felina tiene un alto contenido en proteínas y grasas, lo cual supera ampliamente el valor nutricional de la leche de vaca o de otras especies herbívoras, por lo que será crucial mantener un buen balance.

Si un bebé gatuno no puede ser cuidado por su madre o por una gata que lo amamante, se lo puede alimentar con leche maternizada especialmente diseñada para gatitos, ya que imita la composición de la leche materna.

Para los pequeños michis, es absolutamente vital administrar esta fórmula varias veces al día, y cuidar siempre la posición del gatito para prevenir el atragantamiento. ¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta a la hora de darles de comer?

Cómo alimentar a un gatito bebé. Foto: PEXELS

Tips para madres nodrizas: cómo alimentar correctamente a un gatito recién nacido

El estudio de Journal of Feline Medicine and Surgery sobre la nutrición gatuna, sugiere algunos puntos a tener en cuenta a la hora de alimentar a un bebé felino, haciendo énfasis en que no debe interrumpirse al menos desde las 0 hasta las 6 semanas, para afianzar todo su sistema. Los tips son los siguientes:

Temperatura adecuada:

La leche debe servirse a unos 37-38°C, que es la temperatura corporal del gatito. Una leche demasiado fría puede causar problemas digestivos o hacer que el gatito no quiera alimentarse, mientras que si está muy caliente puede provocar quemaduras internas.

La cantidad sí importa

Evita la sobrealimentación. Aunque los gatitos tengan buen apetito, alimentarlos en exceso puede llevar a distensión abdominal o problemas metabólicos a futuro, como obesidad. Seguí al pie de la letra las indicaciones de la fórmula según el peso y la edad del felino.

Los veterinarios recomiendan dividir las tomas durante el día; los recién nacidos suelen necesitar alimentación cada 2-3 horas.

Cómo alimentar a un gatito bebé. Foto: PEXELS

Posición correcta al alimentar

Nunca debes alimentar a un gatito en posición vertical (como a un bebé humano). Colocalo boca abajo, con el cuerpo apoyado, como si estuviera amamantando de su madre. Esto reduce el riesgo de aspiración pulmonar.

Limpieza ante todo

Esteriliza las mamaderas y tetinas antes de cada uso. Además, lavate bien las manos antes de manipular la fórmula y al terminar. Los gatitos tienen un sistema inmunológico muy frágil.

Estimulación post comida

Después de cada toma, estimula su área genital con un paño tibio y húmedo para que puedan orinar y defecar. Los gatitos menores de 3 semanas no pueden hacerlo por sí solos.

Consultas al veterinario

Si el gatito presenta hinchazón, vómito, diarrea o está inusualmente inactivo, consulta al veterinario. El especialista te indicará cómo ajustar la fórmula en base a la cantidad y la técnica de alimentación.