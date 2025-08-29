Para tener tu jardín decorado todo el año: la planta que florece en cualquier época y necesita de pocos cuidados

Esta planta es una gran aliada para los patios. Conocela en detalle.

Jardín repleto de plantas. Foto: Freepik

La lavanda es una de las plantas más elegidas para embellecer los jardines gracias a su gran resistencia. Además, se suma su inconfundible fragancia que perfuma e inunda de encanto cualquier ambiente.

Sin embargo, no es la única planta que se utiliza todo el año, sino que la verbena también es una gran aliada, ya que florece todo el año y requiere de pocos cuidados.

La verbena no requiere de muchos cuidados. Foto: Freepik.

La verbena, gran aliada para tu jardín

La flor de verbena es protagonista durante todo el año ya que tiene una floración muy prolongada y, además, requiere de pocos cuidados. Una de las ventajas de esta flor es que florece desde la primavera hasta principios del otoño, y hasta puede ser durante todo el año en lugares con climas más cálidos.

Por otro lado, el color de la verbena, que va desde violeta hasta el blanco, tiñe los parques, jardines, terrazas y patios de colores llamativos junto con sus flores, que logran darle un toque de elegancia.

Verbena, flor. Foto: Freepik.

Respecto a los cuidados que necesita esta especie es mucha luz solar y un riego moderado, por lo que solo necesita agua cuando el sustrato se encuentra seco. Además, requiere de un buen drenaje y suelo ligero, por lo que no es necesario una gran maceta y su poda debe ser cada cuatro meses.

Los expertos en jardinería lo único que recomiendan es cuidar la verbena de las heladas, ya que con temperaturas muy bajas la planta podría marchitarse.

Resiste el frío, es comestible y llena de color tu jardín: cuándo y cómo sembrar esta flor de invierno

En los meses fríos del año, cuando la mayoría de las especies vegetales parecen dormidas, existe una planta que desafía al invierno y se prepara en silencio para llenar de color cada jardín.

Se trata de la Viola tricolor, comúnmente conocida como “pensamiento”, una flor que no solo decora cada rincón, sino que también es resistente, comestible y fácil de cuidar durante el invierno.

Esta planta ornamental pertenece a la familia de las violáceas y se adapta a una gran diversidad de climas. Originaria de Europa y Asia occidental, es popular por su floración precoz y sus tonalidades intensas.

La viola tricolor o "pensamiento" se cultiva en suelos bien drenados

Esta especie, además, crece con sorprendente facilidad en los climas fríos. Su capacidad para soportar heladas ligeras la convierte en una opción ideal para plantar durante el invierno, especialmente en regiones con temperaturas variables.

A su vez, es perfecta para quienes deseen anticiparse a la temporada alta de floración y comenzar a preparar su jardín desde ahora.