Más allá de la ternura: qué significa cuando un gato se pone panza para arriba

Los felinos son animales misteriosos y tienen un carácter muy especial, por lo que es importante entender sus señales.

Por qué los gatos se ponen panza para arriba. Foto: Freepik

Los gatos son animales misteriosos y tienen un carácter independiente, lo que a veces los hace parecer distantes. Para comprenderlos, es importante prestar atención a ciertos gestos que tienen un significado más allá de la ternura. Por ejemplo, cuando se dan vuelta y muestran la panza, los humanos suelen acariciarlos, pero ese gesto puede generar ciertos sentimientos en el animal.

Para ellos, la panza es una de las zonas más vulnerables, por lo que dejarla al descubierto puede ser una demostración de confianza, aunque no siempre quiere decir que necesita cariño. Según los veterinarios, este comportamiento puede significar varias cosas, como la confianza que tiene con esa persona, su estado de ánimo y hasta su personalidad.

Cómo saber si un fato quiere que lo acaricies. Foto: Unsplash.

Si un gato expone su abdomen y lo acariciás, puede sentirse inseguro o amenazado y su reacción podría ser una mordida o un manotazo. Esto no significa que sea agresivo, sino que se está protegiendo.

Sin embargo, si tenés un vínculo sólido con él, es posible que disfrute de esas caricias y de un momento de relajación.

Cómo saber si un gato quiere que lo acaricies

Para entender a un gato es importante observar su lenguaje corporal. Para ello, los expertos sugieren prestarle atención a los pequeños detalles, como si ronronea, se empieza a estirar y si tiene las patas relajadas. Todas estas señales podrían reflejar comodidad y que está dispuesto a recibir caricias.

Los comportamientos de un gato cuando se pone panza para arriba. Foto: Freepik

Si un gato no quiere que lo acaricies, te lo demostrará moviendo cola de forma brusca o si retrae las orejas. Estas señales pueden ser de incomodidad, por lo que no se recomienda tocarlo.