Colores y aromas por descubrir: los 3 árboles ideales para plantar antes de la llegada de la primavera

Se acerca la temporada perfecta para sembrar y lograr un jardín lleno de esplendor. Cuáles son las especies de árboles que no pueden faltar en tu casa.

Jardín en primavera.

La primavera está a la vuelta de la esquina. Muchos comienzan a preparar sus jardines y espacios verdes para recibir con todo a la estación más colorida del año. Aunque los días aún son frescos, el final del invierno es un momento estratégico para plantar árboles, ya que permite que las raíces se asienten antes del aumento de temperatura y aprovechen la humedad del suelo.

Cuáles son los árboles que se deben plantar en la primavera Foto: Unsplash.

Lo importante aquí es aprovechar las últimas semanas de la tierra húmeda del invierno, para que los árboles puedan desarrollarse mucho más rápido y crecer junto a los rayos del sol. Además, se trata de una forma sencilla y ecológica de anticiparse al cambio de estación, cambiando totalmente el paisaje del hogar.

Cuáles son los árboles ideales para plantar en primavera

Ciruelo rojo (Prunus cerasifera ‘Pissardii’)

Ciruelo rojo Foto: Pinterest

Este árbol ornamental es famoso por su follaje rojizo y sus pequeñas flores rosadas que aparecen a fines del invierno o comienzos de la primavera. Requiere poco mantenimiento y es perfecto para dar un toque decorativo al jardín.

Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus)

Lapacho rosado Foto: Pinterest

Ícono del florecimiento primaveral en muchas regiones de América del Sur, el lapacho rosado deslumbra con sus flores intensas y llamativas. Se adapta bien a climas templados y es ideal para quienes buscan un árbol que combine sombra y belleza.

Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)

Jacarandá

Con su característico color violeta, el jacarandá es uno de los árboles más esperados de la primavera. Aunque tarda algunos años en florecer plenamente, es una inversión a largo plazo que vale la pena. Plantarlo ahora permite que se fortalezca durante los meses cálidos.

Las claves para plantar un árbol

Para plantar un árbol, es importante elegir un buen lugar con espacio para sus raíces y buena luz. Allí, habrá que preparar el suelo y cavar bien profundo para usar la mayor tierra fértil posible.

Al ubicar el árbol, es clave que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo. Luego, se debe rellenar suavemente y realizar un primer riego abundante para asentar la tierra. Durante los primeros meses, el árbol necesitará riegos regulares y protección contra el viento o animales..

Cabe destacar que el primer año es crucial para el desarrollo saludable del árbol, ya que con cuidados básicos y un riego constante, crecerá y acompañará el paisaje de tu casa por muchos años.