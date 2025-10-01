Derribando un mito: el famoso pájaro carpintero en realidad no es un pájaro

Su nombre técnico es Picidae y esta afirmación tiene una base científica que pocos lo saben.

Pájaro carpintero. Foto: Freepik

En el mundo animal, particularmente entre las aves, hay algunas que llaman la atención más que otras. Este es el caso del famoso “pájaro carpintero”, quien gracias al famoso dibujo ganó popularidad. Pero hay algo que pocos saben y es el hecho de que el mote de “pájaro” no es tal. Esta afirmación tiene una base científica clara y nace de una confusión común porque esa palabra no es sinónimo de “ave”.

¿Por qué el pájaro carpintero no es pájaro?

Primero hay que aclarar cómo se clasifican estos animales: las aves son vertebrados con plumas, picos, alas, sangre caliente, pulmones y capacidad para poner huevos. Esto incluye desde cóndores hasta colibríes. Pero cuando decir “pájaros”, es solo para un grupo específico, los llamados paseriformes.

Los paseriformes, aves cantoras o pájaros cantores, son el grupo más diverso de vertebrados terrestres, con más de cinco mil setecientas especies en más de ciento diez familias. El nombre viene del latín Passer, que significa gorrión, y agrupa a las especies de tamaño chico a mediano que tienen cuerpos compactos, patas adaptadas para posarse en las ramas y, en muchos casos, cantos muy elaborados.

¿Ejemplos? El hornero, el jilguero, la calandria o el zorzal. Entonces, no todas las aves que vemos a diario entran en el club de los pájaros. El pájaro carpintero no entra acá.

Pájaro carpintero. Foto: Freepik

¿Qué es el pájaro carpintero?

Su nombre técnico es Picidae y pertenece en realidad a otro orden, las Piciformes. Este grupo tiene una distribución amplia en casi todo el mundo, menos en Australia, Madagascar y las regiones polares. Tienen un cuerpo más adaptado al golpeteo constante contra los troncos, un comportamiento característico que usan para buscar alimento o marcar territorio.

Su pico es fuerte y recto, ideal para perforar la madera, y su lengua es larga, fina, con puntas en forma de cerdas que les permite extraer insectos y larvas escondidas debajo de la corteza o dentro del tronco. Comen principalmente termitas, larvas de escarabajo y de hormiga.

Pájaro carpintero. Foto: Freepik

Respecto a su apariencia, pueden ser bastante coloridos. Muchos muestran plumajes verdes, morados y naranjas, con combinaciones de amarillo, rosa, rojo o beige, especialmente en la cabeza y el abdomen. Incluso hay especies que son sedentarias y pasan años en la misma zona, mientras que otras migran miles de kilómetros según la estación.

Aunque el nombre se hizo popular y todos lo llamamos pájaro carpintero, desde el punto de vista biológico, no lo es. Si bien es un ave, pertenece a otra rama del árbol genealógico alado.