Ideal para casas con jardines pequeños: el árbol de bajo mantenimiento que no levanta el piso con sus raíces

Cerezo de racimos, árbol originario de Europa y Asia. Foto: Freepik.

Cuando los días calurosos del verano llegan, contar con un espacio fresco en el jardín o en la entrada de casa no es un lujo, sino una necesidad. Sin embargo, elegir el árbol correcto no siempre es fácil: algunos crecen demasiado lento, otros tienen raíces agresivas que pueden levantar pavimentos y algunos requieren cuidados intensivos que pocos están dispuestos a dar.

El cerezo de racimos (Prunus padus) se presenta como una alternativa perfecta. Originario de Europa y Asia, se distingue por su rápido crecimiento y su valor ornamental. En apenas unos años, puede alcanzar entre 6 y 10 metros de altura, ofreciendo una sombra densa y fresca que transforma cualquier rincón en un refugio veraniego.

Uno de sus puntos fuertes es que sus raíces no son invasivas, por lo que no representan un riesgo para veredas, patios o estructuras cercanas. Esto lo convierte en una opción ideal para entornos urbanos donde la seguridad y el mantenimiento del suelo son prioridades.

En primavera, el árbol se cubre de racimos de flores blancas con un aroma particular, atrayendo abejas, polillas y otras especies beneficiosas, y contribuyendo a la biodiversidad del jardín. Aunque su fruto es pequeño y oscuro y no se consume, cumple un rol ecológico alimentando aves e insectos.

El cerezo de racimos es adaptable y resistente: tolera distintos tipos de suelo, el sol directo o la semisombra, y requiere mínimos cuidados más allá del riego moderado en sus primeros años y podas ocasionales. Una vez establecido, su resistencia a plagas y enfermedades lo hace una elección práctica y confiable.

Cómo plantar un cerezo de racimos y disfrutar de su sombra en verano

Para quienes buscan sombra rápida, belleza y bajo mantenimiento, este árbol se perfila como el aliado perfecto para disfrutar del verano sin preocupaciones.

Paso a paso para plantarlo

Elegir el lugar: buscar un espacio con sol o semisombra, donde el árbol tenga espacio para crecer en altura y ancho. Preparar el suelo: aflojar la tierra y retirar piedras o raíces grandes. Sumar compost o abono para nutrirlo desde el principio. Cavar el hoyo: que sea el doble de ancho que el cepellón y lo suficiente para que las raíces queden bien cubiertas sin enterrar el tronco. Colocar el árbol: poner el cerezo en el centro y rellenar con tierra, compactando suavemente alrededor de las raíces. Regar abundantemente: hidratar el suelo justo después de plantar y mantenerlo húmedo durante las primeras semanas. Estabilizar el tronco: si es joven, colocar tutores para que no se caiga con el viento hasta que se afiance. Mantenimiento inicial: podar ramas dañadas o mal orientadas y seguir regando moderadamente. Una vez establecido, será resistente a plagas y casi independiente.

Cómo plantar un cerezo de racimo en casa. Foto: Unsplash.

¿Por qué conviene elegirlo?

Crece rápido: en pocos años alcanza 6 a 10 metros.

Raíces no invasivas: ideal para patios y jardines urbanos.

Flores blancas en primavera: valor ornamental y biodiversidad.

Bajo mantenimiento: riego moderado y podas ocasionales.

Con este árbol, tu jardín se convierte en un refugio fresco y bonito para el verano, sin complicaciones y con un toque natural que atrae fauna beneficiosa.