¿Confianza o miedo?: qué quiere decir tu perrito cuando te da la pata, según un estudio científico

Los perros aprendieron a comunicarse con los humanos a su forma, imitando incluso algunas de nuestras formas de expresarnos sin palabras. Qué dicen los adiestradores y los científicos al respecto.

Perritos que dan la pata Foto: freepik

Tras miles de años de evolución, los perros aprendieron a comunicarse con los humanos de formas muy sutiles para hacerse entender. Desde salir a pasear hasta señales de cariño, ellos revelan mucho sobre su estado emocional. Uno de los gestos más utilizados es dar la pata sin que el dueño se los pida, y lejos de ser solamente un acto de atención o búsqueda de mimos, este comportamiento puede reflejar mucho más.

Según especialistas en comportamiento canino, entender estas señales ayuda a fortalecer la relación entre el dueño y su mascota. Además de mejorar la comunicación y el bienestar del animal, puede incluso ayudarlo en situaciones de riesgo. De hecho, los expertos insisten en que observar el contexto y el lenguaje corporal completo del perro es clave para interpretar correctamente su intención.

Perritos que dan la pata Foto: freepik

Por otro lado, hay respaldo científico en estas observaciones, ya que un estudio realizado en el año 2017 llamado “Comunicación entre perros domésticos (Canis familiaris) y hombres” publicada en la Revista Latinoamericana de Psicología, explica que los perros desarrollan conductas comunicativas hacia los humanos mediante aprendizaje asociativo y contacto regular, mostrando afecto y confianza hacia personas con quienes mantienen un vínculo fuerte.

Por otro lado, según The Dog Clinic, la forma que tiene un perro de demostrar cuánto ama a su familia es poner una pata encima de una pierna, un brazo o incluso la mano. Esto se debe a que a través de este gesto los canes liberan hormonas como oxitocina y al mismo tiempo pretenden extender el contacto más tiempo.

No obstante, esta acción que los perritos realizan puede ser interpretadas por los humanos como una petición de atención o de comida. Pero, según menciona la investigación, es una muestra de amor hacia sus amos.

Perro, animales. Foto: Unsplash.

Cómo interpretar los gestos de nuestro perro

Para interpretar correctamente lo que tu mascota intenta comunicar, es fundamental observar su lenguaje corporal en su totalidad. Prestar atención a si tiene las orejas o la cola hacia abajo, si frunce la boca o gruñe, puede ayudar a descifrar su estado emocional y responder de manera adecuada.

Algunas señales que ayudan a entender lo que tu perro siente al dar la pata incluyen:

Cuerpo relajado y mirada suave: el perro se siente tranquilo y confiado.

Postura tensa o insistente: busca atención o necesita descargar emociones.

Evita la mirada o se da vuelta rápido: puede sentirse incómodo o pedir espacio.

Lo hace repetidamente sin estímulo: está aprendiendo que así obtiene tu atención.

Perritos que dan la pata Foto: freepik

Con esta información, será posible leer las señales que un perro le da a su dueño, ya sea por amor, inseguridad o alguna falencia en su salud. Aprender a interpretar su lenguaje corporal permite acompañarlo mejor y fortalecer un vínculo más saludable y sólido.