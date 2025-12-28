Mantener la casa fresca sin gastar: la planta que actúa como un aire acondicionado natural

Se trata de una versión sustentable para combatir las olas de calor que azotan a la ciudad. Es tan efectiva que la recomiendan hasta en la NASA.

Planta de uva japonesa Foto: Freepik

Llegaron a Buenos Aires las primeras olas de calor del verano y, como cada vez son más intensas y prolongadas, mantener la casa fresca puede ser todo un desafío. Para no gastar de más, muchas personas recurren a trucos caseros y aires acondicionados con horarios restringidos. Sin embargo, hay una planta que llega para brindar una solución definitiva y económica.

Lejos de tratarse de una creencia popular, distintos estudios científicos, incluidos informes difundidos por la NASA sobre la mejora del ambiente interior, destacan el rol de ciertas especies vegetales para regular la temperatura y mejorar la calidad del aire. Entre ellas, se encuentra una planta en particular que se posiciona como la verdadera aliada para refrigerar la casa durante los días de extremo calor en verano: la uva japonesa.

Planta de uva japonesa Foto: Freepik

También llamada Vitis coignetiae, esta planta trepadora, de hojas grandes y crecimiento vigoroso, puede reducir la temperatura de una pared exterior entre 5 °C y 15 °C, según especialistas en climatización natural. Al cubrir muros, pérgolas o fachadas, la uva japonesa actúa como una barrera vegetal que protege la vivienda de la radiación solar directa, disminuyendo notablemente el calor que ingresa al interior.

Uva japonesa: cómo funciona este “aire acondicionado” natural

El efecto refrescante de esta planta trepadora no es simbólico, sino que responde a dos mecanismos científicos que fueron científicamente comprobados. Por un lado, sus hojas amplias generan sombra, evitando que las superficies absorban calor durante las horas de mayor radiación solar. Esto reduce el calentamiento de paredes y techos, que suelen actuar como acumuladores térmicos.

Por otro lado, las plantas realizan un proceso llamado evapotranspiración. A través de este mecanismo, liberan vapor de agua para regular su propia temperatura, lo que enfría el aire circundante, de forma similar a como el sudor refresca el cuerpo humano.

Planta de uva japonesa Foto: Freepik

Tener estas plantas en casa puede ser una solución para el bolsillo, ya que además de embellecer el jardín, disminuyen la sensación térmica y ayudan a reducir el consumo energético, ya que bajan considerablemente la necesidad de usar aire acondicionado o ventiladores de manera constante.

En un contexto de temperaturas extremas y mayor conciencia ambiental, incorporar plantas como la uva japonesa en balcones, patios o fachadas se presenta como una opción accesible, natural y efectiva para combatir el calor y hacer de la casa un espacio más fresco y saludable.