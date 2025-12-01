Comportamiento canino: ¿qué significa que tu perro te traiga su juguete favorito?

Muchos perros acercan su juguete preferido a sus humanos y, aunque suele interpretarse como una simple invitación a jugar, este gesto es mucho más profundo. Aquí te contamos qué significa realmente y qué señales hay que observar.

¿Qué significa que nuestro perro nos traiga su juguete preferido? Foto: Unsplash.

Hay gestos de los perros que tienen un significado mucho más profundo que el que se interpreta a simple vista. Es que con ciertos comportamientos pueden querer mostrar mucho más que algo superficial, como por ejemplo cuando traen su juguete favorito, que no es siempre solo una simple invitación a jugar.

Este gesto, en realidad, está estrechamente relacionado con el vínculo, la calma y la confianza que el perro tiene con su humano.

Inclusive, especialistas entienden que en cuanto a comportamiento canino, esta es una conducta muy compleja que puede variar según el contexto, la personalidad del can y la relación que mantiene con su tutor o persona amada y también con otros animales.

El comportamiento de nuestros perros con sus juguetes. Foto: Unsplash.

Además, los perros expresan sus sentimientos y lo que les pasa a través de su cuerpo y, por ende, con lo que hacen con los objetos.

¿Qué significado tiene que tu perro te lleve su juguete preferido?

Todo se reduce a un significado de amor y de saber compartir: que tu perro te lleve su juguete preferido para que juegues con él significa que está queriendo ofrecer algo muy valioso para él o ella, un elemento que para ellos representa seguridad, diversión o autoconsuelo.

No importa el tamaño, perros grandes y chicos muchas veces juegan de la misma manera. Foto: Unsplash.

Por ello es tan importante responder de manera adecuada a este accionar, a fin de mejorar la convivencia y evitar malinterpretaciones.

¿Qué siente tu perro cuando te da su juguete preferido?: los signos a tener en cuenta

Para entender qué siente tu perro cuando te entrega su juguete preferido hay que ver los siguientes signos de su conducta:

Cuerpo relajado y cola moviéndose suavemente : confianza y búsqueda de un momento positivo.

Expresión tensa, mandíbula firme o evitación de la mirada: uso del objeto para tranquilizarse.

El juguete preferido de nuestros perros es uno de sus tesoros más preciados. Foto: Unsplash.