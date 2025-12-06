El gesto cariñoso que incomoda a los perros: de cuál se trata y las señales para entender su lenguaje corporal

Además de invadir su espacio, estos gestos inmovilizan al animal y, en algunos casos, no suelen disfrutarlo, ya que se sienten atrapados. Conocé las recomendaciones de los expertos para evitar estas situaciones con tu mascota.

El gesto cariñoso que incomoda a los perros. Foto: Freepik.

El abrazo es uno de los gestos más comunes de las personas para demostrarle cariño a tu perro. Sin embargo, en algunas mascotas, esta muestra de afecto puede causarle un síntoma de restricción de movimiento que eleva su tensión.

Durante ese instante, pueden evidenciar su malestar a través de diferentes señales, como por ejemplo, lamerse los labios hasta intentar zafarse y escapar. Por este motivo, es crucial interiorizase sobre el lenguaje corporal del perro.

Si bien los perros son muy sociables, es una realidad que los abrazos y besos incomodan a la mascota. Además de invadir su espacio, estos gestos inmovilizan al animal y, en algunos casos, no suelen disfrutarlo, ya que se sienten atrapados.

El abrazo puede causarle al perro un síntoma de restricción de movimiento que eleva su tensión. Foto: Freepik.

Para evitar esta situación, la recomendación principal es reemplazar el abrazo por caricias en las partes que el perro demuestra que le agradan, así como también dejar que sea la mascota quien inicie el contacto físico con el dueño.

Más allá del abrazo, hay actitudes cotidianas de las personas que los perros pueden encontrar invasivas. Por ejemplo, las miradas fijas y prolongadas, especialmente si son cara a cara, ya que pueden interpretarse como una amenaza.

Respecto al contacto físico, además de intentar que no se sientan inmovilizados, hay que tener en cuenta que hay ciertas zonas sensibles que pueden generarle una reacción defensiva. Por ejemplo, la cola, las patas u orejas.

Las 4 señales de incomodidad que transmiten los perros

La recomendación principal es reemplazar el abrazo por caricias en las partes que el perro demuestra que le agradan. Foto: Freepik.

Según el famoso club canino de Estados Unidos, American Kennel Club, estas son las cuatro señales de incomodidad que transmite un perro:

1- Bostezos: no siempre se deben al sueño. Según Turid Rugaas, autora de “Hablando con los perros: Señales de calma”, los perros pueden usarlos para calmarse en situaciones tensas y tranquilizar a sus dueños.

2- El “ojo de ballena”: hace referencia a cuando se ve la parte blanca del ojo, porque el perro gira la cabeza, pero mantiene su mirada en otra cosa. “Puedes observarlo cuando incomodas a tu perro, por ejemplo, al acariciarle la cabeza , o cuando teme que alguien le robe un hueso o un juguete”, indicó American Kennel Club.

3- Evitar el contacto visual: lejos de tratarse de una actitud de desobediencia, puede ser un intento de calmar la situación y bajar sus niveles de estrés.

4- Mirada fija: si observa de manera directa sin moverse durante varios segundos, puede interpretarse como una amenaza.

Por último, el American Kennel Club señaló que si un perro está panza arriba, no siempre es sinónimo de recibir caricias: “Esto puede parecer que el perro busca que le rasquen la barriga , y en un perro relajado, a menudo lo es. Pero en realidad puede ser una señal de estrés y ansiedad considerables”.