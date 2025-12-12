Preocupante hallazgo: detectan mosquitos en Islandia por primera vez y alertan sobre los efectos del cambio climático

Durante siglos, Islandia fue uno de los pocos lugares del planeta libres de mosquitos, gracias a su aislamiento geográfico y a un clima extremo que impedía el desarrollo larval.

Sin embargo, ese privilegio acaba de llegar a su fin: por primera vez se ha confirmado la presencia de mosquitos viviendo en el país, un acontecimiento que los científicos consideran un síntoma claro del avance del cambio climático.

Un espejo de la nueva normalidad climática

Islandia, el último bastión libre de mosquitos, se convierte ahora en un símbolo de la transformación global.

El cambio en los patrones climáticos está abriendo rutas para la migración de especies, reescribiendo la geografía biológica del planeta y planteando nuevos retos de salud pública y conservación en las regiones más frías del mundo.

El problema va más allá de la molestia del zumbido: la expansión del rango de estos insectos aumenta el riesgo de que enfermedades tropicales como el Zika o el Dengue alcancen latitudes más altas, históricamente protegidas por el frío.

Defensas naturales vs. impacto climático

Históricamente, Islandia estaba protegida por:

Ciclos de congelación-deshielo muy cortos, que impedían el desarrollo larval.

Aislamiento geográfico natural, sin vías de entrada para especies invasoras.

Temperaturas gélidas inhóspitas para la supervivencia de mosquitos.

Hoy, esas defensas se ven debilitadas por:

Inviernos menos fríos y periodos de deshielo más largos, que permiten que el agua líquida perdure.

Posibles vías de entrada por transporte humano, como buques en el puerto de Grundartangi.

Calentamiento ártico cuatro veces más rápido que el promedio mundial, que altera el equilibrio climático.

El hallazgo histórico

El descubrimiento se produjo a mediados de octubre en Kiðafell, municipio de Kjós, al sur del país. Tres ejemplares fueron capturados por Björn Hjaltason, aficionado a la entomología, utilizando trampas caseras con cuerdas impregnadas en vino.

Posteriormente, el entomólogo Matthías Alfreðsson, del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, confirmó que los especímenes correspondían a la especie Culiseta annulata, conocida por su resistencia al frío.

Una especie adaptada a bajas temperaturas

La Culiseta annulata es habitual en el norte de Europa y se caracteriza por su capacidad de sobrevivir a temperaturas muy bajas. Según Alfreðsson, estos mosquitos pueden pasar el invierno refugiados en sótanos, establos o almacenes, donde la temperatura se mantiene por encima del punto de congelación. Esta habilidad de hibernación podría permitirles establecer colonias permanentes en Islandia.

El propio Hjaltason sugirió que el puerto de Grundartangi, próximo a la zona de captura y con tráfico regular de buques, podría haber sido la vía de entrada. Sin embargo, el factor determinante para su supervivencia es el aumento progresivo de las temperaturas en la región.

Cambio climático y nuevas especies en Islandia

De acuerdo con datos citados por The Guardian, la región ártica se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el resto del planeta. Este fenómeno está provocando:

Inviernos menos fríos y deshielos más prolongados, que favorecen el desarrollo larval.

Retroceso de glaciares, alterando el paisaje islandés.

Aparición de especies marinas propias de latitudes templadas, como la caballa.

Una advertencia global

Para los científicos, la presencia de Culiseta annulata en Islandia es una advertencia de que incluso los ecosistemas más remotos ya no están a salvo de los efectos del cambio climático.

La llegada de mosquitos a este territorio refleja cómo el calentamiento global está transformando la biogeografía del planeta y plantea nuevos desafíos para la salud pública y la conservación en regiones que hasta ahora parecían inmunes.

El hallazgo de mosquitos en Islandia marca un hito histórico y confirma que el cambio climático está reconfigurando los límites naturales de las especies. Lo que antes era un refugio libre de insectos se convierte en un laboratorio vivo de los efectos del calentamiento global, con implicaciones directas para la biodiversidad y la salud mundial.