Qué significa que tu perro gruña mientras come, según expertos en comportamiento canino

Se trata de un comportamiento con una explicación emocional profunda. Qué hay que tener en cuenta.

De acuerdo con expertos en comportamiento canino, cuando un perro gruñe mientras come, no siempre puede tratarse de que está defendiendo su alimento.

Este gesto tiene una explicación mucho más profunda y puede significar una mezcla de inseguridad, estrés, necesidad de control y, en algunos casos, hasta de un intento de comunicar incomodidad o temor.

Es decir que este comportamiento que muchas personas pasan por alto, puede estar relacionado con el vínculo y la confianza.

Qué significa que tu perro gruña mientras come

Según el sitio PetMD este gruñido durante la comida puede tener varias funciones:

-Expresar inseguridad o miedo, especialmente en perros adoptados o con antecedentes de competencia por recursos.

-Proteger su alimento si perciben una amenaza real o imaginada.

-Pedir distancia o demostrar estrés o tensión, si el entorno es ruidoso o hay demasiados estímulos mientras come.

Otro factor importante a tener en cuenta es el contexto de cuando esto sucede. Si el gruñido es leve, el cuerpo está relajado y solo quiere comer tranquilo. Si, en cambio, el perro parece rígido, se inclina sobre el plato, frunce los labios o muestra los dientes, podría tratarse de protección de recursos más intensa o señales de ansiedad.

La importancia de interpretar correctamente este gesto