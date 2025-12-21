Outlet de Navidad: dónde conseguir zapatillas de primera marca desde $50.000 y promociones 2x1 en indumentaria

Un reconocido shopping lanza precios especiales por las Fiestas con ofertas en marcas como Adidas, New Balance y Puma. Todos los detalles de la Noche Shopping, el cronograma de descuentos bancarios y cómo aprovechar el 2x1 en indumentaria infantil y calzado deportivo.

Local de New Balance Soleil Premium Outlet. Foto: soleilpremiumoutlet.com.ar

Con la llegada de las fiestas, la prioridad de los argentinos es clara: encontrar el equilibrio entre los regalos navideños y el cuidado del presupuesto. En este contexto, los centros comerciales y los outlets se posicionan como los destinos estratégicos para quienes buscan variedad, cuotas sin interés y descuentos agresivos.

Mientras los shoppings tradicionales apuestan a la experiencia integral (gastronomía, horarios extendidos y eventos), los outlets ganan terreno como la opción perfecta para maximizar el valor del dinero, ofreciendo marcas de primera línea con rebajas que suelen oscilar entre el 30% y el 50%.

Oportunidades en Adidas, Puma, New Balance y más: precios imperdibles para Navidad

Uno de los destinos destacados para aprovechar rebajas durante estas Fiestas es el Shopping Soleil. Este complejo se especializa en outlets de firmas líderes, ofreciendo beneficios en locales como Adidas, Puma, New Balance, Cheeky y muchos otros.

Soleil Premium Outlet. Foto: MiBsAs.

Situado en Bernardo de Yrigoyen 2647, San Isidro (Provincia de Buenos Aires), el centro comercial recibe al público diariamente, incluyendo domingos y días feriados, de 10 a 22 hs.

Como evento especial, el 23 de diciembre se celebrará la Noche Shopping, jornada en la que el establecimiento ampliará su horario de cierre y sorprenderá a los visitantes con promociones exclusivas y sorteos.

A continuación, detallamos algunos de los precios y ofertas vigentes relevados por la cuenta de Instagram @mamaahorro:

Cheeky: Presenta una dinámica de 2x1 , permitiendo adquirir dos remeras por un valor unitario de $6.500. Los trajes de baño (enterizas y shorts) para niños y bebés oscilan entre los $10.000 y $15.000. Por su parte, vestidos, sandalias y ojotas se consiguen a $15.000 el par bajo la misma promo. Las prendas para recién nacidos y bodys parten desde los $5.000, con la posibilidad de sumar un 10% de descuento extra abonando con MODO.

Adidas: El outlet cuenta con un stock variado donde resaltan las camisetas de la Selección Argentina a $50.000.

Puma: Dispone de un 2x1 en botines , lo que deja el precio por par desde los $45.000.

Portside: Ofrece una selección de vestidos y pantalones a un precio fijo de $25.000.

Juguetería: Se pueden encontrar opciones de entretenimiento como juegos de mesa por $18.000 y disfraces a partir de los $40.000.

Under Armour: Las remeras de estilo casual se ubican desde los $20.000, mientras que las versiones deportivas arrancan en $23.000.

New Balance: Con sus beneficios de temporada, es posible encontrar modelos de zapatillas por $40.000.

Macowen’s: Cuenta con musculosas y remeras desde $17.000 y shorts de baño por $30.000, valores a los que se les deben aplicar los descuentos vigentes en caja.

Oportunidades en Adidas, Puma, New Balance y más en Soleil Premium Outlet. Video Instagram @mamaahorro

Es importante recordar que en todos estos establecimientos se pueden aprovechar los beneficios de las distintas entidades bancarias para las compras navideñas.

Promociones bancarias disponibles