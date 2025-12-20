Hallazgo científico y humor en vivo: apareció una nueva “estrella culona” que viralizó otra expedición del CONICET

Durante una transmisión en vivo, investigadores identificaron otra estrella de mar del género Hippasteria. El descubrimiento ocurrió durante una exploración en aguas profundas del Mar Argentino.

Estrella de mar "culona" hallada por CONICET. Foto: CONICET.

El fondo del mar argentino volvió a convertirse en escenario de un episodio tan inesperado como viral. En el marco de una nueva expedición científica liderada por el CONICET, investigadores hallaron otra estrella de mar cuya particular forma desató comentarios, risas y una inmediata repercusión en redes sociales, todo en plena transmisión en vivo.

El descubrimiento se produjo durante una exploración submarina realizada junto a la organización internacional Schmidt Ocean, mientras cientos de personas seguían en directo las imágenes captadas por cámaras de alta definición instaladas en vehículos operados remotamente.

La estrella de mar que se volvió viral en el stream del Conicet. Foto: Conicet

Fue entonces cuando uno de los especialistas, al observar el ejemplar, lanzó una frase que rápidamente se volvió tendencia: “Señoras y señores, es una estrella culona”.

El comentario generó una reacción inmediata entre quienes seguían el streaming y evocó un episodio similar ocurrido meses atrás, cuando otro hallazgo del mismo género había alcanzado una gran difusión en plataformas digitales.

Desde el punto de vista científico, los investigadores aclararon que la estrella pertenece nuevamente al género Hippasteria, conocido por la forma robusta de su disco central. Sin embargo, en esta ocasión se trata de un ejemplar de menor tamaño. “Es más chiquita, no tiene los glúteos tan marcados”, bromearon los especialistas, antes de rematar con otra frase que despertó carcajadas: “No ha hecho muchas sentadillas”.

Apareció una nueva “estrella culona” que viralizó otra expedición del CONICET. Video: X / @somoscorta.

Más allá del tono humorístico que caracterizó el momento viral, la expedición persigue objetivos científicos de gran relevancia. El equipo de trabajo está conformado por 25 especialistas, de los cuales 17 son argentinos, y se encuentra abocado al estudio de filtraciones de gas metano en el talud continental, así como al análisis de ecosistemas extremos.

Estos ambientes, ubicados a grandes profundidades, se caracterizan por la ausencia total de luz solar y por niveles de presión muy elevados. Aun así, albergan comunidades de microorganismos y fauna especializada que logran sobrevivir en condiciones límite, aportando información clave para comprender la biodiversidad marina y los procesos geológicos del fondo oceánico.

Expedición del CONICET al fondo del Mar Argentino. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

La misión científica comenzó el 14 de diciembre en el puerto de Puerto Madryn y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026. Está liderada por la bióloga María Emilia Bravo y representa una continuidad de las campañas de exploración profunda impulsadas por el CONICET en los últimos años.

Como ya había ocurrido con la expedición realizada frente a las costas de Mar del Plata, que fue reconocida con un Martín Fierro de Oro de Streaming, la combinación de rigor científico, divulgación accesible y transmisión en vivo volvió a demostrar que la ciencia también puede generar interés masivo y viralizarse.