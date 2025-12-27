Después de más de un siglo: un histórico animal regresó al Parque Nacional El Impenetrable de Chaco

El proyecto busca consolidar una población estable de estos animales para recuperar el equilibrio ecológico de la provincia.

Guanacos en Chaco Foto: Rewilding Argentina

Después de más de 110 años sin presencia en la región, los guanacos volvieron a poblar los montes y pastizales del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. Su regreso representa una noticia histórica para la conservación en Argentina, ya que pretende restaurar la flora y la fauna del noreste del país.

La reintroducción de los guanacos fue posible gracias a un operativo inédito orquestado por la fundación Rewilding Argentina, en colaboración con Parques Nacionales y los gobiernos involucrados en la preservación de estos animales.

Guanacos en Chaco Foto: Rewilding Argentina

Los guanacos nacieron en la provincia de Santa Cruz, y recorrieron más de 3.200 kilómetros hasta Chaco, constituyendo la translocación terrestre de fauna más extensa del mundo con fines de conservación. El proceso implicó una logística compleja: captura responsable en el Parque Patagonia, traslado en tráilers diseñados especialmente y un seguimiento veterinario continuo, priorizando siempre el bienestar de los animales y su adaptación gradual al nuevo entorno.

La importancia del guanaco en el ecosistema

La presencia de los guanacos en Chaco pretende ser gradual, ya que esta especie desapareció en la zona debido a la caza, la expansión ganadera y la transformación de los pastizales. Allí, es conocido como nawananga entre los qom, lu’hüt entre los wichís y guasukaka para los guaraníes.

Como gran herbívoro, el guanaco cumple funciones esenciales en el ecosistema: regula la vegetación, reduce el riesgo de incendios, dispersa semillas y sostiene las cadenas alimentarias. Su ausencia durante décadas provocó un deterioro silencioso que ahora comienza a revertirse.

Los guanacos fueron trasladados por tierra hasta Chaco Foto: Rewilding Argentina

Un futuro prometedor para los guanacos en Chaco

Los primeros guanacos que fueron liberados en el Parque Nacional El Impenetrable lograron adaptarse correctamente al clima de Chaco. Además, el equipo técnico que los monitorea confirmó el nacimiento de algunas crías en el área de resuelta, un dato clave que refuerza la viabilidad del proyecto de reintroducción.

El plan contempla nuevas liberaciones de ejemplares en los próximos meses, con el objetivo de consolidar una población estable y autosustentable. A su vez, el proyecto cuenta con el acompañamiento de comunidades locales, que ven en la conservación de la fauna y el turismo de naturaleza una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo sostenible de la región.