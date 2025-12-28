Viajá por el mundo con tu mascota: cuáles son los requisitos necesarios y cómo hacer los trámites

La principal recomendación para los usuarios que están pensando en viajar con una mascota desde o hacia Argentina es organizar el viaje con anticipación. De esta manera, se evitarán demoras innecesarias en una época alta de turismo.

Los requisitos necesarios para viajar por el mundo con tu mascota. Foto: Freepik.

Cada vez son más las personas que deciden incluir a sus perros o gatos dentro de sus viajes, incluso cuando se trata de cruzar fronteras internacionales. Esta decisión conlleva un desafío, ya que las mascotas deben cumplir con las exigencias sanitarias de estos países.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el encargado de la emisión del Certificado Veterinario Internacional (CVI) que garantiza que las mascotas que viajan cumplen los requisitos que exigen los países en los destinos elegidos.

En sintonía, quienes están planificando un viaje con sus perros o gatos deben tener en cuenta que realizar el trámite para la obtención de este certificado es un paso esencial para poder llevar a cabo el traslado de la mascota.

El SENASA es el encargado de la emisión del Certificado Veterinario Internacional. Foto: Freepik.

La gestión es simple: se puede hacer con anticipación, de forma online (por autogestión o completamente digital según el destino), sin necesidad de ir con la mascota hasta la oficina y sin intermediarios.

Para destinos frecuentes, como Brasil, Paraguay y Uruguay, se puede anticipar el trámite a la temporada, ya que una vez emitido el CVI, éste tiene una validez de 60 días para viajar, siempre que la vacuna antirrábica se encuentre vigente.

¿Cómo es el ingreso de mascotas a la Argentina?

Los animales deberán estar amparados por un CVI o el pasaporte veterinario europeo legalizado, el cual deberá haber sido emitido por el país de origen y estar en vigencia al momento del ingreso.

Para viajar por el mundo, los animales deberán estar amparados por un CVI o el pasaporte veterinario europeo legalizado. Foto: Freepik.

Los viajeros deberán tener en cuenta que los perros y gatos podrán ingresar a la Argentina como equipaje acompañado (gratuito) o como carga con o sin fines comerciales (se deberá abonar el arancel de permiso de internación), dependiendo de las condiciones de ingreso del animal.

El caso de las mascotas no tradicionales

Los perros y gatos fueron considerados los animales de compañía por excelencia. Sin embargo, hoy en día muchas personas eligen estar acompañados de mascotas no tradicionales, como: cobayos, conejos, hámsters, hurones o loros.

El SENASA cuenta con un procedimiento específico para quienes desean ingresar a la Argentina o viajar al exterior acompañados de este tipo de animales, ya que el traslado contempla condiciones sanitarias y autorizaciones específicas, según la especie y el destino de viaje.

