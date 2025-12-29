El árbol con la madera más resistente del mundo está en Sudamérica: de cuál se trata y en que países crece

Esta especie se destaca por la dureza extrema de su madera y su importancia histórica, económica y ambiental en la región, donde fue clave para el desarrollo de la industria y el transporte.

El árbol más resistente de América del Sur. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Hay árboles que despiertan admiración por diferentes razones, y en América del Sur hay uno en especial que resalta por la resistencia de su madera y por el papel central que ha tenido en la historia económica y ambiental de esta región del mundo.

Incluso, esta especie es capaz de soportar condiciones extremas, vivir décadas sin deterioro y ofrecer un recurso natural que durante mucho tiempo marcó el desarrollo de industrias clave, desde el transporte hasta la construcción pesada.

El árbol especial que crece en Sudamérica

Se trata del quebracho, emblemático de la región chaqueña, que está principalmente presente en Argentina y Paraguay.

Este árbol no solo se destaca por la dureza de su madera, sino también por su importancia ecológica. Al mismo tiempo, brinda refugio a numerosas especies de fauna, contribuye al equilibrio de ecosistemas frágiles, entre otras cuestiones vinculadas al bienestar de la naturaleza. Su crecimiento lento y su capacidad para adaptarse a climas hostiles lo vuelven en un símbolo de resistencia natural.

Quebracho, el árbol que crece en Sudamérica. Foto: X/@GutFirstHealth

Durante décadas, su madera fue fundamental para el desarrollo económico de ambos países, dado que se utilizó en durmientes ferroviarios, postes, vigas, puentes y estructuras sometidas a grandes esfuerzos.

El nombre “quebracho” proviene de la expresión “quiebra-hacha” y refleja la dificultad histórica a la hora de trabajar su madera.

Su dureza es tal que puede incluso desgastar herramientas y resistir la humedad, incluso el paso del tiempo durante generaciones. También puede ser un árbol longevo, porque vive más de 150 años y crece en suelos pobres, altas temperaturas y prolongados períodos de sequía.

Es sin duda todo un símbolo de nuestras tierras y un ejemplo de la resistencia a las dificultades climáticas y de muchos estilos, que reflejan la dureza y resistencia de su madera, todo un símbolo por las latitudes sudamericanas.