El lugar preferido de tu gato: por qué los veterinarios aconsejan crearle un escondite cerrado

Si bien parece un gesto simple, esta pequeña acción puede mejorar significativamente el bienestar emocional y físico de la mascota. El diseño y la ubicación son muy importantes para optimizar su calidad de vida dentro de una casa.

El lugar preferido de un gato dentro de una casa. Foto: X/Grok.

El confort es esencial para que un gato se sienta cómodo dentro de una casa. Por este motivo, los veterinarios le recomiendan a los dueños la creación de un escondite cerrado propio para la mascota.

Según especialistas en comportamiento animal e información de diferentes portales, la creación de un escondite cerrado, que sea adecuado y estratégico, puede aportarle múltiples beneficios emocionales y físicos al gato.

La creación de un escondite cerrado puede aportarle múltiples beneficios al gato. Foto: X/Grok.

Los escondites cerrados pueden convertirse en un recurso ambiental fundamental dentro del hogar para la mascota. A continuación, algunas de las diferentes funciones que cumple este espacio propio para el felino:

Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, especialmente en hogares con ruidos, visitas frecuentes u otros animales.

Causa una sensación de refugio y seguridad, algo esencial para los gatos, que por naturaleza buscan lugares donde resguardarse.

Favorecen el comportamiento natural felino, ya que esconderse es una conducta instintiva asociada al bienestar.

Permite que el gato regule mejor su descanso al contar con un espacio tranquilo donde no se sienta expuesto.

En cuanto a la ubicación estratégica, los veterinarios aconsejan poner el escondite en zonas tranquilas de la casa, lejos del tránsito constante, pero donde el gato pueda observar sin ser molestado.

Recomendaciones para crearle un escondite cerrado a tu gato

Los escondites cerrados pueden convertirse en un recurso ambiental fundamental dentro del hogar para el gato. Foto: X/Grok.

Asegurarse de que tenga buena ventilación, para evitar acumulación de calor u olores.

Elegir un tamaño acorde, que le permita entrar, girar y salir con comodidad.

Mantenerlo limpio, ya que el gato lo usará como espacio de descanso frecuente.

No usar materiales frágiles o con partes que puedan desprenderse y ser ingeridas.

Ponerlo lejos de la bandeja sanitaria y del área de comida.

Por último, los veterinarios coinciden en que el escondite debe integrarse de manera natural al entorno del gato y no forzarlo a usarlo. Por ende, será el propio animal quien decida cómo y cuándo aprovecharlo para su bienestar.