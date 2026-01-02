¿Es saludable darle leche a los gatos?: la respuesta de los veterinarios a este mito cultural

¿Es bueno o malo darle leche a un gato? Foto: Freepik.

La imagen del gato tomando leche es un clásico, pero no refleja lo que realmente necesitan. La mayoría de los gatos adultos no tolera la lactosa porque, después del destete, dejan de producir la enzima (lactasa) que permite digerirla bien, causándoles malestares.

Cuando un gato adulto toma leche, la lactosa que no puede digerir llega al intestino grueso y fermenta. Esto suele causar diarrea, gases, hinchazón o malestar, y a veces también deshidratación o vómitos, especialmente si el problema se prolonga o el animal ya tiene alguna enfermedad.

Además, la leche de vaca es rica en fosfato y grasa, algo que puede resultar dañino para gatos con problemas renales. Por estos motivos, ante cualquier signo de malestar, se recomienda dejar de dar lácteos y consultar a un veterinario.

La leche de vaca es rica en fosfato y grasa, algo que puede resultar dañino para gatos con problemas renales. Foto: Freepik.

Si bien existen leches deslactosadas o productos “especiales para gatos”, los especialistas aclaran que suelen ser muy calóricos y no aportan nutrientes esenciales.

Para un gato sano, el único líquido realmente necesario es el agua fresca. En el caso de gatitos huérfanos, la única opción adecuada son las fórmulas maternizadas específicas, nunca la leche de vaca.

Para la alimentación diaria, los veterinarios coinciden en que una dieta completa y equilibrada (basada en comida húmeda combinada con alimento seco) es suficiente para cubrir todas las necesidades nutricionales.

Los veterinarios coinciden en que una dieta completa y equilibrada es suficiente para cubrir todas las necesidades nutricionales. Foto: Freepik.

La comida húmeda favorece la hidratación y ayuda a controlar el peso, mientras que el alimento seco contribuye a la salud dental.

En resumen, ofrecer leche a un gato adulto no brinda beneficios y sí puede causar molestias. Agua fresca, una buena alimentación y controles veterinarios regulares son la base del bienestar felino.

