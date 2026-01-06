Alerta extrema por riesgo de incendios forestales en 16 provincias de Argentina: las zonas más afectadas

Incendios forestales. Foto: EFE

Las autoridades advierten sobre un escenario de alta vulnerabilidad y riesgo de incendios debido a condiciones climáticas críticas que afectan a gran parte de la Argentina.

El país enfrenta una jornada de máxima tensión ambiental tras confirmarse un elevado riesgo de incendios forestales que afecta simultáneamente a 16 provincias.

Incendios forestales en Argentina. Foto: EFE

De acuerdo con los relevamientos técnicos más recientes, las condiciones meteorológicas actuales han configurado un panorama de vulnerabilidad extrema, caracterizado por especialistas como una situación de potencial peligrosidad para los ecosistemas locales.

El mapa de monitoreo revela que la amenaza no se limita a una región aislada, sino que se extiende por el centro y el litoral del país: entre las jurisdicciones con mayores indicadores de peligro se encuentran Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba.

Asimismo, la alerta se mantiene vigente para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde la combinación de factores ambientales incrementa la probabilidad de ignición. Este escenario, descrito por los organismos de control como “potencialmente explosivo”, responde a una acumulación de variables críticas.

Incendios forestales en El Bolsón, Río Negro. Foto: EFE.

Las condiciones meteorológicas elevan el riesgo de incendios

La escasez de precipitaciones, sumada a las elevadas temperaturas y la presencia de material vegetal seco, facilita la propagación rápida de las llamas, dificultando las tareas de contención en caso de focos activos.

Ante esta coyuntura, los servicios de manejo del fuego y protección civil han instado a la población a extremar las medidas de prevención.

Se recuerda que la mayoría de estos siniestros son causados por actividad humana, por lo que se prohíbe el encendido de fogatas en zonas no habilitadas y la quema de pastizales bajo estas condiciones climáticas adversas.

El despliegue logístico permanece en estado de guardia permanente para intervenir de manera inmediata ante cualquier emergencia reportada en las zonas de mayor riesgo.