Islas del río Uruguay. Foto: Wildlife Argentina.

Uruguay dio a conocer una generosa donación de tres islas ubicadas sobre el río Uruguay, en una zona limítrofe con la Argentina. Las tierras, que suman un total de 514 hectáreas, fueron cedidas por el multimillonario estadounidense Gilbert Butler al Estado uruguayo y se integrarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El acto formal se realizó esta semana ante escribana pública y contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien destacó el carácter inédito de la iniciativa y su potencial impacto regional. “Hace varias décadas que no se ve nada parecido a esto”, afirmó el mandatario durante la ceremonia, en la que también subrayó la oportunidad de avanzar hacia la conformación de un parque binacional junto a la Argentina.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto al filántropo norteamericano Gilbert Butler. Foto: Presidencia Uruguay.

Las islas donadas, de nombre Chala, Ingá y Pingüino, se encuentran en el departamento de Río Negro y forman parte de un proyecto ambiental de mayor alcance, que contempla la preservación de ecosistemas fluviales y el impulso de actividades de bajo impacto ambiental, como el ecoturismo y el turismo náutico.

Un parque binacional en la frontera entre Uruguay y Argentina: el ambicioso proyecto ambiental

La iniciativa impulsada por Gilbert Butler no se limita únicamente al territorio uruguayo. El proyecto total prevé la donación de otras tres islas del lado argentino, llamadas Dolores, San Genaro y Campichuelo, con el objetivo de crear un parque binacional sobre el río Uruguay, una experiencia inédita de conservación conjunta entre ambos países.

Durante su discurso, Butler explicó los motivos que lo llevaron a promover esta idea. “Aquí pasa algo muy interesante. Del lado uruguayo todo es básicamente utilizado por el hombre para eucaliptos y soja; del lado argentino pasa lo mismo: todo es básicamente utilizado para eucaliptus y soja. Todo es un desastre ecológico”, sostuvo. Y agregó: “Dije: ‘Bueno, aquí debería tener un parque binacional’”.

La donación se hizo con el objetivo de crear un parque binacional sobre el río Uruguay. Foto: X / @GobiernoER.

Hasta ahora, las islas estaban registradas a nombre de la asociación civil sin fines de lucro Ambá, mientras que los fondos para la compra del terreno fueron aportados por Butler Parkland, la organización del filántropo estadounidense.

Butler, conocido por su afición al kayak, ya había presentado el proyecto al expresidente Luis Lacalle Pou y cuenta con antecedentes similares en el sur argentino y en Chile, donde ya ha destinado parte de su fortuna, construida a partir de fondos de pensión, a la preservación de áreas naturales.

Su vínculo con la Argentina se consolidó a partir de su cercanía con la familia Tompkins, referentes internacionales del filantropismo ambiental y protagonistas clave en la creación de parques nacionales en la región.

Ecoturismo, comunidades locales y desarrollo sustentable

Según la información difundida por Presidencia de Uruguay, algunas de las islas ya cuentan con infraestructura lista para ser utilizada, incluyendo muelles, refugios y baños. El plan proyectado apunta a fomentar economías restaurativas y fortalecer el vínculo con las comunidades locales.

Kayaks navegando por el río Uruguay. Foto: X @GobiernoER.

En la actualidad, en la zona funcionan dos escuelas de kayak, ubicadas en las localidades de Nuevo Berlín y San Javier, ambas cercanas a la frontera con Argentina. Allí se desarrollan programas educativos y recreativos, uno orientado a escuelas e instituciones y otro denominado “kayak para todos”.

Además, existen dos refugios a los que se accede únicamente por vía fluvial, lo que abre la puerta a que operadores turísticos diseñen circuitos y paseos sustentables en torno al futuro parque.

El impacto regional y el desafío binacional

Las islas del lado uruguayo pertenecen al departamento de Río Negro, cuyo intendente, Guillermo Levratto, destacó la relevancia del proyecto para el desarrollo local. Señaló que “hablar de una microrregión binacional es un enorme desafío” y aseguró que la iniciativa posiciona al litoral uruguayo tanto a nivel nacional como internacional.

Islas del río Uruguay. Foto: Intendencia de Río Negro.

Entre los principales retos, Levratto mencionó la capacitación de los habitantes del departamento y el impulso del turismo náutico fluvial como herramientas para poner en valor las islas sin comprometer su preservación.

De concretarse en su totalidad, el parque binacional sobre el río Uruguay se convertirá en un caso emblemático de cooperación internacional, conservación ambiental y desarrollo sustentable en el Cono Sur, con impacto directo tanto en Uruguay como en la Argentina.