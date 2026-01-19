Deslizamiento de tierra en el cerro Hermitte, Comodoro Rivadavia. Foto: X/TraductorTeAma

En las últimas horas, Comodoro Rivadavia fue declarada en estado de emergencia geológica y urbanística por el Consejo Deliberante tras el derrumbe del cerro Hermitte, que provocó evacuaciones masivas y amplios operativos. Mientras tanto, las autoridades dispusieron el cierre del perímetro afectado por al menos 48 horas, debido a que el terreno “sigue latiendo y presenta riesgo urbano”.

Este fin de semana los vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, en la zona de km 3, se vieron afectados por el sorpresivo derrumbe del cerro Hermitte que provocó, en algunos casos, que las casas se partan al medio producto de los movimientos o de la caída de tierra.

Según trascendió, cerca de 300 personas permanecen evacuadas o autoevacuadas, mientras avanzan los relevamientos y el monitoreo en los barrios más afectados.

Este domingo por la noche, ante el escenario presentado, la comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia dictaminó a través de una ordenanza la emergencia geológica y urbanística por 90 días “con el fin de implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo en el área”.

A su vez, se autorizó a que el Poder Ejecutivo Municipal pueda realizar “las reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y la utilización de fondos de libre disponibilidad que resulten necesarios para atender las erogaciones que demande la presente emergencia, así como a gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, conforme a la normativa vigente”.

De qué se trata el Plan de Contingencia

Respecto al Plan de Contingencia, se destaca que se debe evacuar de forma segura y ordenada a la población en riesgo, “garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad durante un período de 30 días, minimizando riesgos sociales y sanitarios”.

A su vez, se indicó el inicio de cuatro fases:

Fase 1 (Día 0 - 1): activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), censo rápido y evacuación priorizada.

Fase 2 (Día 1 - 3): reubicación, alojamiento y asistencia inicial.

Fase 3 (Día 4 - 10): estabilización, seguimiento sanitario y seguridad.

Fase 4 (Día 11 - 15): evaluación técnica y toma de decisiones sobre retorno o extensión.

En las últimas horas también se llevó a cabo una conferencia de prensa a cargo del intendente Othar Macharashvili, acompañado por el viceintendente, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, comandante José Ayamilla; el geólogo del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, José Paredes; miembros del Gabinete Municipal, concejales y equipos técnicos provinciales.

En ese contexto, el jefe de la ciudad destacó que el colapso del sector ya venía siendo observado por equipos técnicos, al expresar que “afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, producto del trabajo previo y de la responsabilidad de los vecinos que realizaron autoevacuaciones. Desde el primer momento, activamos el Comité de Crisis y el protocolo que se venía trabajando. Estuvimos y vamos a seguir estando al lado de los vecinos, conteniéndolos y asistiéndolos”.

A su turno, el geólogo José Paredes, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que “el fenómeno corresponde a un deslizamiento de gran magnitud, inédito en la zona. El proceso no está completamente estabilizado y no es posible predecir su evolución en el corto plazo”, al tiempo que agregó que “lo más importante es evitar pérdidas humanas. Este es un problema geológico de gran escala que se va a instalar de manera crónica y va a requerir soluciones sociales y territoriales a largo plazo”, concluyó.